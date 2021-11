Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Nachhaltig Defensiv X (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L) erzielte im Oktober einen Wertzuwachs in Höhe von 0,3%, so die Experten von Sauren.Seit Jahresanfang weise der Dachfonds eine erfreuliche Wertsteigerung in Höhe von 3,7% auf.Der Oktober sei von nahezu weltweit steigenden Kapitalmarktzinsen geprägt gewesen, was zu Kursverlusten bei Staatsanleihen und Unternehmensanleihen geführt habe. Das Segment der Hochzinsanleihen habe ebenfalls Verluste verzeichnet. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten die Verluste begrenzen können und sich mit Wertminderungen von bis zu 0,4% besser als der Markt gehalten. Der vorwiegend auf Sondersituationen ausgerichtete Fonds habe den Monat sogar mit einer Wertsteigerung in Höhe von 0,6% abschließen können. ...

