DJ BDEW: Nachfrage nach Strom und Gas auf Vor-Corona-Niveau

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nachfrage nach Strom und Gas hat wieder deutlich zugelegt. Hatten im Vorjahr noch die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie für einen deutlichen Rückgang gesorgt, steigt der Energieverbrauch nun wieder auf das Niveau von vor der Pandemie.

Wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mitgeteilt hat, betrug der Bruttostromverbrauch in den Monaten Januar bis September 416 Milliarden Kilowattstunden (kWh). Für das Gesamtjahr wird ein Verbrauch von 561 Milliarden kWh Strom prognostiziert, ein Anstieg um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der BDEW führt dies auf die wirtschaftliche Erholung nach den Lockdowns zurück. 2019, vor der Pandemie, hatte der Verbrauch bei 568 Milliarden kwh gelegen.

Beim Gas wurden in den ersten neun Monaten 708 Milliarden kWh verbraucht. Auf Jahressicht rechnet der BDEW mit einem Verbrauch von 1.013 Milliarden kWh, ein Anstieg um rund 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 2 Prozent mehr als 2019 mit 989 Milliarden kwh. Gründe hierfür seien vor allem der gestiegene Verbrauch in der Industrie und das kühlere Wetter im Frühjahr, so der Verband.

Vorausschauend geht der BDEW von einem deutlich ansteigenden Stromverbrauch durch Elektroautos, Wärmepumpen und die Produktion von Wasserstoff aus. Für 2030 wird ein Bedarf von rund 700 Milliarden kwh Strom jährlich prognostiziert.

November 09, 2021 06:53 ET (11:53 GMT)

