Der Allgäuer Anbieter von Photovoltaik-Heimspeichern will mit der Zusammenarbeit sein Partnergeschäft stärken. Teil der Vereinbarung ist, dass 1Komma5° die Batteriespeicher von Sonnen in seinen Showrooms ausstellt.Sonnen und das Beteiligungs-Start-up 1Komma5° haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Sie sieht vor, dass Sonnen auf Installationsbetriebe zurückgreifen kann, an denen 1Komma5° beteiligt ist, die aber bislang die Produkte des Speicherherstellers nicht anbieten. Der Allgäuer Hersteller verfügt eigenen Angaben zufolge zwar bereits ein deutschlandweites Netzwerk von mehreren ...

