Nach den Altcoins setzen jetzt auch die führenden Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum/Ether zur Rekordjagd an. Bitcoin springt erstmals über die Marke von 68.000 US-Dollar. ETH ist auf dem Weg zur psychologisch wichtigen Hürde von 5.000 Dollar. Der Kryptomarkt ist in den vergangenen Tagen heißgelaufen und hat am Montag erstmals eine Marktkapitalisierung von drei Billionen Dollar erreicht. Nach Altcoins wie Solana (SOL), Polkadot (DOT) oder Avalanche (AVAX) sind jetzt auch die beiden Krypto-Marktführer Bitcoin und Ethereum (ETH) in den Rallyemodus gewechselt. Bitcoin erreichte am Dienstag erstmals die Marke von 68.500 Dollar - und ist ...

