Home Biosciences, Europas erster Venture-Builder, der sich ganz der Biotechnologie verschrieben hat, gab heute den Abschluss einer Seed-Finanzierung in Höhe von 15 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Redmile Group und Sofinnova Partners bekannt.

Home Biosciences ist der bevorzugte Partner von Akademikern und Wissenschaftlern bei der Umsetzung ihrer Innovationen in lebensverändernde Therapien für Patienten. Bei jedem Schritt arbeitet Home Biosciences mit führenden wissenschaftlichen Teams zusammen, um nachhaltige Unternehmen aufzubauen und wachsen zu lassen, indem es die richtige Expertise und Struktur zusammenstellt. Jedes Projekt ist in einer eigenen Einheit in Form einer Tochtergesellschaft untergebracht, die vollständig von Home Biosciences finanziert und von Teams geleitet wird, die sich unter Aufsicht des Home Biosciences Kernmanagementteams ganz auf die tägliche Durchführung der Projekte konzentrieren.

"Wir freuen uns über diese starke Unterstützung von Redmile Group und Sofinnova Partners, zwei wegweisenden Biotechnologie-Investoren, die unser Potenzial erkannt haben, eine neue Art von Biotech-Unternehmen aus der europäischen Wissenschaft heraus aufzubauen", so David Schilansky und Magali Richard, Mitbegründer von Home Biosciences. "Unser Ziel lautet, ein vollwertiges Biotech-Unternehmen mit einem anlagenorientierten Betriebsmodell aufzubauen, das die Flexibilität und die F&E-Produktivität steigert. Mit der tatkräftigen Unterstützung unserer Aktionäre freuen wir uns darauf, erstklassige wissenschaftliche Erkenntnisse zu nutzen, die es uns letztendlich ermöglichen werden, eine neue Generation erstklassiger Therapien zu entdecken und bereitzustellen."

Der Erlös aus der Finanzierung soll verwendet werden, um die Entwicklung der Pipeline von Home Biosciences zu beschleunigen und das Team weiter zu stärken. Diese Finanzierungsrunde wird es dem Unternehmen insbesondere ermöglichen, sein erstes Unternehmen, One Biosciences, voranzubringen sowie ein zweites Unternehmen und eine starke Projektpipeline aufzubauen. One Biosciences konzentriert sich auf die Entwicklung von Präzisionsmedikamenten und nutzt dazu die Leistungsfähigkeit von Einzelzelltechnologien.

"Mit seinem innovativen Modell, das eine wichtige Lücke im europäischen Biotech-Ökosystem schließt, leistet Home Biosciences Pionierarbeit", sagte Antoine Papiernik, Managing Partner bei Sofinnova Partners. "Wir freuen uns, gemeinsam mit der Redmile Group Europas ersten Biotech-Venture-Builder bei seiner Aufgabe zu unterstützen, durch finanzielle Hilfe und operative Anleitung die Entwicklung von bahnbrechenden Therapien der Zukunft zu fördern."

Im Zusammenhang mit der Seed-Runde werden Ming Fang, Managing Director der Redmile Group, und Antoine Papiernik, Managing Partner bei Sofinnova Partners, in den Vorstand berufen. Sie werden sich David Schilansky und Magali Richard, den Mitbegründern von Home Biosciences, anschließen. In Kürze soll ein unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats ernannt werden.

Über Home Biosciences

Home Biosciences ist Europas erster Venture Builder, der sich ganz der Biotechnologie verschrieben hat. Home Biosciences ist der bevorzugte Partner von Akademikern und Wissenschaftlern bei der Umsetzung ihrer Innovationen in lebensverändernde Therapien für Patienten. Bei jedem Schritt arbeitet Home Biosciences mit führenden wissenschaftlichen Teams zusammen, um nachhaltige Unternehmen aufzubauen und wachsen zu lassen, indem es die richtige Expertise und Struktur zusammenstellt. Da jedes seiner Projekte in speziellen Unternehmen untergebracht ist und vollständig von Home Biosciences finanziert wird, ermöglicht das Betriebsmodell die volle Konzentration der Teams auf wissenschaftliche und operative Spitzenleistungen und eine rasche Durchführung, um die Entdeckungs- und Entwicklungspfade erheblich zu beschleunigen und die Risiken zu minimieren. Mehr dazu finden Sie unter: www.homebiosciences.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211109005992/de/

Contacts:

Home Biosciences

David Schilansky Magali Richard

contact@homebiosciences.com