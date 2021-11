Wien (www.fondscheck.de) - "Kryptowährungen sind als Asset-Klasse nicht mehr wegzudenken", sagt H&A-Vorstand Holger Sepp in einem Interview mit "Bloomberg News", so die Experten von "FONDS professionell".Die Bank habe Anfang des Jahres mit dem HAIC Digital Asset Fund I erstmals einen eigenen Fonds aufgelegt, der in Kryptowährungen investiere. Enthalten seien unter anderem Bitcoin und Ethereum. Sepp zufolge sei das Interesse riesig gewesen - von der kleinen Pensionskasse bis hin zum DAX-Unternehmen. Selbst Privatkunden hätten angefragt, obwohl sich der Fonds ausdrücklich an institutionelle Investoren richte. Sepp habe von einem Versuchsballon gesprochen. Zum Volumen und der Performance des Fonds habe er allerdings keine Angaben machen wollen. ...

