Überraschung für Analysten und Anleger: Biontech verdient im dritten Quartal einen Nettogewinn von 3,2 Milliarden Euro. Analysten-Konsens lag bei 2,7 Milliarden Euro. Das dürfte dem Kurs Auftrieb geben.

Biontech legt aus Anlegersicht gute Zahlen vor. Besser als gedacht. Und schon geht's mit dem Kurs aufwärts. Die Anleger scheint's zu freuen.

Das neue Zahlenwerk von Biontech zeigt einen Nettogewinn von rund 3,2 Milliarden Euro für das dritte Quartal an. Im Vorjahresvergleichszeitraum gab es noch einen Verlust von 210 Millionen Euro.

Unterm Strich für die ersten neun Monate des Jahres: Nettogewinn in Höhe von rund 7,1 Milliarden Euro. Im Vorjahr musste in den ersten neun Monaten noch ein Nettoverlust von 351,7 Millionen Euro verschmerzt werden.

Bei den Gesamtumsätzen geht das Management für das dritte Quartal von rund sechs Milliarden Euro aus. Das ist viel mehr als von Analysten erwartet. Diese erwarteten vor Bekanntgabe der Zahlen einen Umsatz von 5,10 Milliarden Euro im dritten Quartal. Zum Vergleich im dritten Quartal 2020 waren es nur rund 68 Millionen Euro an Umsätzen.

Ebenfalls positiv bewerten Analysten die Umsatzprognose der Biontech-Manager. Biontech rechnet für das Gesamtjahr 2021 mit Verkaufserlösen von rund 16 bis 17 Milliarden Euro beim Corona-Impfstoff. Vorher hieß es, dass man von 15,9 Milliarden Euro ausgehe.

Die Umsatzschätzungen fußten auf der Summe der schon unterzeichneten Lieferverträge über bis zu 2,5 Milliarden Impfdosen in diesem Jahr, teilte Biontech mit.

Zusammen mit dem großen Partner Pfizer will Biontech bis Ende 2021 bis zu drei Milliarden Dosen herzustellen. In 2022 peilen die beiden Firmen sogar eine Produktionskapazität von bis zu vier Milliarden Dosen an.

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US09075V1026