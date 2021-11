Rom/Langenargen (ots) -Benedikt XVI. - Der emeritierte PapstNeue Dokumentation: Bisher unbekannte Bilder aus dem Leben Joseph Ratzingers als Professor, als Experte beim Zweiten Vatikanischen Konzil, dessen Lehre zu seiner Richtschnur wird, bis hin zu Bildern nach seinem Rücktritt.25.12. (21:00), 27.12. (11:00), 30.12. (22:30)Johannes Paul II. - Leben eines HeiligenDie Dokumentation zeigt das Heranwachsen des großen Heiligen aus Polen sowie Meilensteine dieses fast 27 Jahre langen Pontifikates: Große Gesten, Papst für die Jugend, Reisen bis ans Ende der Welt und das größte Vermächtnis - über 1.800 neue Selige und Heilige als Vorbilder.25.12. (09:30)Die Kraft in meinen HändenDieser Film deckt die Schönheit, Zeitlosigkeit und Kraft des Rosenkranzes auf. Sein Hauptziel ist es, die Kraft zu verstehen, die Amerika - eine Gesellschaft in einer spirituellen Krise - wieder- beleben kann, und eine aktive Antwort auf die Bitte der Gottesmutter um das Gebet zu geben.26.12. (20:15)Talk aus Rom: Kurt Kardinal KochDer Schweizer Kardinal, der auch der "Ökumeneminister" des Vatikans ist, erläutert im Gespräch mit Dr. Claudia Kaminski die Bedeutung der weltweiten Synode, die Papst Franziskus bis 2023 angesetzt hat. Wie soll die "Teilnahme aller" aussehen, auch derjenigen, die aus der Kirche ausgetreten sind und was hat es mit dem synodalen Prozess in Deutschland auf sich?26.12. (18:00), 27.12. (09:00), 29.12. (20:30) 31.12. (20:30)LiturgieKinderchristmette Gebetsstätte Wigratzbad24.12. (16:00)Christmette Wallfahrtsbasilika Walldürn24.12. (18:00)Christmette zum Hochfest mit Papst Franziskus aus Rom24.12. (21:30)Festmesse in der ao. Form aus Wigratzbad25.12. (08:00)Festmesse aus der Marienbasilika Maria Brünnlein25.12. (10:00)Weihnachtsbotschaft und Segen "Urbi et Orbi" aus Rom25.12. (12:00)https://www.k-tv.org/live-stream/Pressekontakt:Dr. Claudia KaminskiDirektorin für Kommunikation K-TVclaudia.kaminski@k-tv.org+49160 99445116Original-Content von: K-TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134124/5068451