Der Finanzkonzern legt den Fokus in der Lebensversicherung konsequent auf profitables Geschäft.Zürich - Die Swiss Life bleibt dem vor Jahren eingeschlagenen Kurs treu: Der Finanzkonzern legt den Fokus in der Lebensversicherung konsequent auf profitables Geschäft und treibt den Aufbau des gebührenbasierten Standbeins weiter voran. Nach wie vor auf Hochtouren läuft bei der Swiss Life das Kommissionsgeschäft. Dort nahm sie in den Monaten Januar bis September Gebühren in Höhe von 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...