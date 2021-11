Gewinnwarnung bei FACC: Bei Auseinandersetzungen mit einem Lieferanten aus den Vereinigten Arabischen Emriaten, die auf das Jahr 2011 zurückgehen, wurden von Gerichten am Verfahrensstandort London Entscheidungen gegen FACC getroffen. Laut FACC konnten diese, entgegen gutachterlicher Einschätzung der FACC Anwälte, in dieser Form nicht erwartet werden. Daher kann laut FACC die aktuelle EBIT Guidance für das Geschäftsjahr 2021 nicht eingehalten werden und wird auf den Bereich von -25 bis -30 Mio. Euro revidiert. Im Zuge der Halbjahreszahlen stellte FACC ein EBIT auf Jahressicht "im leicht positiven Bereich" in Aussicht. "Bei der Causa ging es um Haftungsfragen aufgrund eines nicht zustandegekommenen Vertragsvolumens", so FACC IR-Manager Florian Heindl ...

