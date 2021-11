Der führende US-amerikanische Anbieter von Sicherheits-Service für Privathäuser und Smal Business ADT Inc. übernimmt Sunpro Solar, einen 2008 gegründeten Spezialisten für Solardach-Installation. Das Ziel: ADT kann ein Gesamtsystem von vernetzter Sicherheit und Stromversorgung anbieten; Sunpro wird in ADT Solar umbenannt.



ADT-CEO Jim DeVries geht davon aus, dass Sicherheits- und Solargeschäft gemeinsam schneller wachsen werden. Bei einer Solar-Quote von bisher rund 3 % der US-Häuser ist das Wachstumspotenzial hoch. Sunpro hatte die Zahl der durchgeführten Installationen zuletzt auf Jahresbasis um 90 % ausgebaut.



An der Börse war die Reaktion auf die Übernahme positiv, die ADT-Aktie liegt vorbörslich bei + 2,2 % auf 9,20 $. Sie war bei der Börsenrückkehr Anfang 2018 zu 14 $ neu emittiert worden (Spanne: 17 bis 19 $), erwies aber unmittelbar (erster Kurs 12,39 $) als Enttäuschung. Mit dem Corona-Tiefpunkt um 4,30 $ begann eine sehr volatile Erholung.



Für ADT gilt mit Börsenwert von 7,5 Mrd. $ ein KGV um 18. Angezeigt wird außerdem ein relativ hohes Short Interest um 9 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



