Unterföhring (ots) -- In Kooperation mit O2 präsentiert Sky die Spitzenpartie des 10. Spieltags SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin auch im frei empfangbaren 5G-Livestream auf skysport.de/5ggipfel- Live am Mittwoch ab 18.45 Uhr aus der Flens-Arena mit Sky Experte Pascal Hens und Hannes Herrmann sowie Moderator Jens Westen- Füchse Berlin - SC Magdeburg am Samstag ab 17.30 Uhr aus der Max-Schmeling-Halle mit Pascal Hens, Karsten Petrzika und Jens Westen- Diese und alle weiteren Partien des 10. Spieltags sowie 11. Spieltags in der Liqui Moly Handball-Bundesliga live und wahlweise auch in der neuen Sky Konferenz am Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag- Die Handball-Bundesliga live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na)Unterföhring, 09. November 2021 - Nach der Länderspielpause stehen in dieser Woche die Spieltage zehn und elf der Liqui Moly Handball-Bundesliga an, so dass sich Zuschauer auf Sky unter anderem auf zwei Spitzenspiele freuen können.Bereits am Mittwoch empfängt die SG Flensburg-Handewitt die zweitplatzierten Füchse aus Berlin. In Kooperation mit O2 präsentiert Sky die Partie neben der klassischen Übertragung auf Sky Sport 3 auch über das High-End 5G-Netz von O2 auf Sky Sport 2. Dank flexibel einsetzbarer Profi- und Samsung-Smartphone-Kameras im superschnellen 5G Netz von O2 können die Fans hautnah dabei sein und das Spiel aus besonderen Perspektiven miterleben. Die 5G-Übertragung ist zusätzlich per Stream für alle Fans frei auf skysport.de/5ggipfel (https://sport.sky.de/handball/artikel/handball-in-5g-flensburg-gegen-fuechse-berlin-live-im-stream-auf-sky/12441215/34342'shurl=5ggipfel) und dem YouTube-Kanal von Sky Sport empfangbar.Ab 18.45 überträgt Sky die Spitzenpartie live. Das Spiel kommentieren Sky Experte Pascal Hens und Hannes Hermann. Die Moderation übernimmt Jens Westen.Für die Konferenz am Mittwoch ist Sky Experte Stefan Kretzschmar mit Markus Götz im Einsatz, donnerstags mit Dennis Baier.Spitzenspiel Füchse Berlin - SC Magdeburg am SamstagAm Samstag folgt dann das Spitzenspiel zwischen Berlin und dem Tabellenführer aus Magdeburg, dem ganz Handball-Deutschland entgegenfiebert. Aus dem Fuchsbau begrüßt Jens Westen die Sky Zuschauer ab 17.30 Uhr auf Sky Sport 1. Karsten Petrzika kommentiert die Begegnung gemeinsam mit Pascal Hens.Die Konferenz am Samstag sowie am Sonntag kommentieren Sky Experte Martin Schwalb und Markus Götz.Mit Sky Q live dabei seinDie Live-Übertragungen der Handball-Bundesliga sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket (https://www.sky.de/) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.Die Handball-Bundesliga mit Sky TicketMit Sky Ticket (https://www.skyticket.de/) können Fans die Live-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (skyticket.de). Der Streaming-Service bietet die großartige Vielfalt von Sky Sport in attraktiven Angeboten an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresticket sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das Monatsticket ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen. Mit dem Jahresticket, das 12 Monate den besten Preis für das volle Sport-Angebot garantiert, wird es deutlich günstiger.Der 10. Spieltag in der Liqui Moly Handball-Bundesliga live auf Sky Sport:Mittwoch:18.45 Uhr: Die Konferenz auf live auf Sky Sport 118.45 Uhr: "5G Gipfel powered by o2" SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin live auf Sky Sport 2 sowie im Livestream auf skysport.de und auf YouTube19.00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin live auf Sky Sport 319.00 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - SC Magdeburg live auf Sky Sport 419.00 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - TBV Lemgo Lippe live auf Sky Sport 519.00 Uhr: MT Melsungen - GWD Minden live auf Sky Sport 619.00 Uhr: HSG Wetzlar - TuS N-Lübbecke live auf Sky Sport 7Donnerstag:18.45 Uhr: Die Konferenz auf live auf Sky Sport 119.00 Uhr: THW Kiel - Bergischer HC live auf Sky Sport 219.00 Uhr: SC DHfK Leipzig - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 319.00 Uhr: HBW Balingen-Weilstetten - HC Erlangen live auf Sky Sport 4Samstag:15.15 Uhr: Die Konferenz auf live auf Sky Sport 115.25 Uhr: MT Melsungen - TVB Stuttgart live auf Sky Sport 215.25 Uhr: GWD Minden - FRISCH AUF! Göppingen live auf Sky Sport 315.25 Uhr: TuS N-Lübbecke - TBV Lemgo Lippe live auf Sky Sport 417.30 Uhr: Füchse Berlin - SC Magdeburg live auf Sky Sport 117.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 2Sonntag:13.30 Uhr: "Topspiel am Sonntag" THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 215.45 Uhr: Die Konferenz auf live auf Sky Sport 215.55 Uhr: SC DHfK Leipzig - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 315.55 Uhr: HC Erlangen - HSV Hamburg live auf Sky Sport 415.55 Uhr: HBW Balingen-Weilstetten - Bergischer HC live auf Sky Sport 5