Großauftrag für die Strabag-Gruppe in Frankfurt: Die Ed. Züblin AG realisiert in Arbeitsgemeinschaft (ARGE) mit der Dobler Metallbau GmbH einen markanten, 205 m hohen Büroturm für die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Ein entsprechender Generalunternehmer-Vertrag ist am 8. 11. 2021 unterzeichnet worden. Der Auftrag für den schlüsselfertigen Bau des neuen "central business tower" hat ein Bauvolumen im mittleren dreistelligen Mio.-Euro-Bereich. "Wir freuen uns über den Auftrag für dieses spektakuläre Projekt im Herzen Frankfurts und das damit zum Ausdruck gebrachte Vertrauen der Helaba in die Hoch- und Ingenieurbau-Kompetenz von Züblin. Mit dem "central business tower' entstehen attraktive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...