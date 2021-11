Pressemitteilung - Vancouver, British Columbia - 9. November 2021: Defense Metals Corp. ("Defense Metals" oder das "Unternehmen") (TSX-V: DEFN / OTCQB: DFMTF / FWB: 35D) freut sich, den Abschluss des Bohrprogramms 2021 in seiner Seltenerdmetall-Lagerstätte (SEM-Lagerstätte) Wicheeda bekannt zu geben. Das Unternehmen bohrte insgesamt 5.349 Meter in 29 Bohrlöchern mit dem Ziel, die Lagerstätte zu erweitern und die bestehende Ressource in die Kategorien nachgewiesene und angedeutete Ressource hochzustufen.

Das Seltenerdmetall-Projekt Wicheeda verfügt momentan über angedeutete Mineralressourcen von 4.890.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 3,02 % LREO (Light Rare Earth Elements, leichte Seltenerdmetalle) und vermutete Mineralressourcen von 12.100.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,90 % LREO.[i]

Die frühere und sehr erfolgreiche Bohrkampagne des Unternehmens im Jahr 2019 führte zu einer Erhöhung der Tonnage um 49 % und einer Steigerung des Ressourcengehalts von 30 % (siehe Pressemitteilung von Defense Metals vom 13. Mai 2020). Mit seinem inzwischen erfolgreich abgeschlossenen Bohrprogramm 2021 erreichte das Unternehmen sein Ziel, eine Erweiterung der mit SEM mineralisierten Dolomit-Karbonat-Zone in Richtung Norden zu identifizieren und außerdem die Mineralisierungszonen der bestehenden Ressourcen in den zentralen und nordwestlichen Gebieten der Lagerstätte weiter abzugrenzen (Abbildung 1).

Die Bohrungen im nördlichen Teil der Lagerstätte wurden in einem Gebiet von ca. 200 x 100 Metern vorgenommen, in dem in mehreren Bohrlöchern sowohl lateral als auch vertikal sichtbar mineralisierter Dolomit-Karbonat in Tiefen durchteuft wurde, die über jene hinausgingen, die im geologischen Modell prognostiziert wurden (siehe Pressemitteilung von Defense Metals vom 21. September 2021). Die Bohrungen im südlichen Gebiet der Lagerstätte, mit welchen in erster Linie die bestehenden vermuteten und angedeuteten Ressourcen erweitert werden sollten, haben ebenfalls die mineralisierte Dolomit-Karbonat-Zone bestätigt und in einigen Fällen erweitert.

Die Proben werden zur Analyse durch ICP-MS-Fusion an ALS Canada Ltd. (ALS) gesandt, ein nach ISO-IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 akkreditiertes geoanalytisches Labor. Das Unternehmen wird die Bohrergebnisse bei Eingang veröffentlichen, voraussichtlich im Laufe des ersten Quartals 2022.

Craig Taylor, der CEO von Defense Metals, erklärte dazu wie folgt: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Abschluss unserer Bohrkampagne 2021. Wir gehen davon aus, dass wir die derzeitige Mineralressource der SEM-Lagerstätte Wicheeda erweitern und in der Kategorie hochstufen können. Wir sind davon überzeugt, dass die Bohrergebnisse 2021 bei Veröffentlichung dafür sorgen werden, dass die SEM-Lagerstätte Wicheeda zu den bedeutendsten Seltenerd-Lagerstätten Nordamerikas zählen wird."

Abbildung 1. Bohrplan 2021 für die SEM-Lagerstätte Wicheeda

Über das Seltenerdelement-Konzessionsgebiet Wicheeda

Das 1.708 Hektar große Seltenerdelement-Konzessionsgebiet Wicheeda liegt rund 80 km nordöstlich der Stadt Prince George in British Columbia. Es ist über Allwetterschotterstraßen zugänglich und befindet sich in der Nähe von Infrastruktur, darunter Hochspannungsleitungen, der kanadischen Eisenbahnstrecke und größeren Highways.

Geologisch gesehen liegt das Konzessionsgebiet im Foreland Belt und im Rocky Mountain Trench, einer wichtigen kontinentalen geologischen Struktur. Der Foreland Belt beherbergt einen Teil einer umfassenden Alkali-Vulkanprovinz, die sich von den kanadischen Kordilleren bis in den Südwesten der USA erstreckt und mehrere Carbonatit- und Alkali-Intrusivkomplexe enthält, die die Lagerstätten Aley (Niob), Rock Canyon (REE) und Wicheeda (REE) beherbergen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen, die sich auf das Seltenerdmetall-Projekt Wicheeda beziehen, wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (BC), Principal und Berater von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton (AB), einem Director von Defense Metals und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Raffle hat die veröffentlichten Daten überprüft, wobei auch die den hierin enthaltenen Informationen und Meinungen zugrundeliegenden Analyse- und Testdaten überprüft wurden.

Über Defense Metals Corp.

Defense Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb von Minerallagerstätten gerichtet ist, die Metalle und Elemente enthalten, die für gewöhnlich auf dem Strommarkt, in der Verteidigungsindustrie, im nationalen Sicherheitssektor und in der Produktion von grünen Energietechnologien verwendet werden, wie z.B. Seltene-Erden-Magnete, die in Windturbinen und in Permanentmagnetmotoren für Elektrofahrzeuge eingesetzt werden. Defense Metals hat eine Option auf den Erwerb von 100 % Seltenerdmetall-Konzessionsgebiets Wicheeda in der Nähe von Prince George (British Columbia, Kanada). Defense Metals Corp. notiert in Kanada unter dem Kürzel "DEFN" an der TSX Venture Exchange, in den USA unter "DFMTF" an der OTCQB und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter "35D".

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Todd Hanas, Bluesky Corporate Communications Ltd.

Vice President, Investor Relations

Tel: (778) 994 8072

E-Mail: todd@blueskycorp.ca

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich "zukunftsgerichteter" Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem Aussagen zu den Plänen für das Konzessionsgebiet Wicheeda, zum Versand von Proben, zu Untersuchungsergebnissen, Bohrergebnissen und zu den erwarteten Zeitplänen, Ergebnissen und Resultaten, zur Erweiterung der Ressource und zum Umfang der erweiterten Ressource, zum Abschluss der vorläufigen wirtschaftlichen Erstbewertung, zum Fortschritt und zur Erschließung des Konzessionsgebiets Wicheeda, zu den technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, zu seinem Projekt und zu anderen Angelegenheiten enthalten können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen bezüglich gegenwärtiger und zukünftiger Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Preises für Seltene Erden-Elemente, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, dass die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen sich nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der innewohnenden Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen, dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben und jenen anderen Risiken, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com angegeben sind. Obwohl solche Schätzungen und Annahmen von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und regulatorischen Unsicherheiten und Risiken. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, gehören unter anderem die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetterbedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen staatlichen Genehmigungen, Zustimmungen und Bewilligungen aufrechtzuerhalten, das Versäumnis, die Akzeptanz in der Gemeinde (einschließlich der First Nations) aufrechtzuerhalten, der Preisrückgang bei Seltenerdelementen, die Auswirkungen von Covid-19 oder anderen Viren und Krankheiten auf die Fähigkeit des Unternehmens, zu operieren, die Erhöhung der Kosten, verspätete Bohrergebnisse, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis der Gegenparteien, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Der technische Bericht über das Konzessionsgebiet Wicheeda, British Columbia, mit Stand vom 27. Juni 2020 und erstellt von APEX Geoscience Ltd. (Steven J. Nicholls, B.A. Sc., MAIG, und Kristopher J. Raffle, B.Sc., P.Geo.) ist über das Profil von Defense Metals Corp. auf SEDAR (www.sedar.com) abrufbar.

