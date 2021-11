So kann es weiter gehen: Mit jeder weiteren Charge von Bohrungen, die P2 Gold Inc. (TSXV: PGLD; FRA: 4Z9) von seinem fortgeschrittenen Kupfer-Gold-Projekt Gabbs in Nevada veröffentlicht, zeigt sich deutlicher, dass die historischen Bohrungen die Mächtigkeit und den Gehalt der Gold-Kupfer-Mineralisierung systematisch unterschätzt haben dürften. Soeben hat P2 Gold die Ergebnisse von zwölf 12 Reverse-Circulation ("RC")-Bohrlöchern(GBR-001 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...