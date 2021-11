Der Kryptomarkt präsentiert sich in dieser Woche weiter stark. Bitcoin und Ethereum haben neue Rekordstände erreicht und Cardano (ADA) legte innerhalb von 48 Stunden sogar über 15 Prozent zu. Damit rückt ADA auch auf den vierten Platz nach Marktkapitalisierung vor. Diese Marken müssen Anleger jetzt auf dem Schirm haben.Aktuell notiert ADA elf Prozent im Plus und nimmt die obere Range-Kante bei rund 2,40 Dollar ins Visier. Das Handelsvolumen ist momentan zehnmal so hoch wie im Durchschnitt der letzten ...

