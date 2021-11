DJ IPO/Evotec erlöst mit US-Notierung 500 Millionen Dollar

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Biotechnologieunternehmen Evotec wird im Rahmen seiner US-Notierung 500 Millionen Dollar brutto erlösen. Das gab die Evotec SE nach erfolgreichem Abschluss ihres Börsengangs in den USA am 8. November bekannt. Angeboten wurden 20 Millionen American Depositary Shares (ADS) zu je 21,75 Dollar. Dazu kommt die Ausübung einer Mehrzuteilungsoption über 2,995 Millionen ADS zu ebenfalls je 21,75 Dollar. Mit dem Geld will Evotec die Produktionskapazitäten in den USA und Frankreich erweitern. Außerdem soll die Plattform für Präzisionsmedizin ausgebaut und Pipeline-Aktivitäten beschleunigen werden.

November 09, 2021

