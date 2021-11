München (ots) -Unglaublich: 2022 steht schon vor der Tür! Bevor das neue Jahr startet, lädt Frank Plasberg ein zum großen Jahresrückblick zum Mitraten und Mitspielen: "2021 - Das Quiz" mit Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Jan Josef Liefers - die schöne Fernsehtradition, in vielen Familien ein festes Ritual kurz vor Silvester. Wer in diesem Jahr den freien Platz im Ratepanel einnimmt, bleibt noch eine Überraschung.Was die Zukunft bringt? Das wussten in diesem Jahr höchstens Angela Merkel und Joachim "Jogi" Löw: Beide machten Platz für einen Neuanfang. Und wir wissen jetzt, dass eine Ampel gleichzeitig Rot, Gelb und Grün leuchten kann. Um Gold, Silber und Bronze kämpften die besten Athlet:innen der Welt bei den Olympischen Spielen in Japan. Mit genau einem Jahr Verspätung wurde auch die Fußball-EM angepfiffen. Sie sorgte wie kaum eine andere davor für unglaubliche Begeisterung, Freudentränen und Kopfschütteln: Nach dem ESC gewann Italien schon den zweiten großen Titel 2021. Von vielen sehnsüchtig erwartet: ABBA mit dem Comeback des Jahres.Seit 2008 präsentiert Frank Plasberg das Jahresquiz im Ersten. Stamm-Gast im Ratepanel ist Günther Jauch; er geht zum 14. Mal an den Start. Jan Josef Liefers ist zum elften Mal, Barbara Schöneberger zum zehnten Mal dabei."2021 - Das Quiz" ist eine Produktion der I & U Information und Unterhaltung TV Produktion im Auftrag des NDR. Regie: Frederik Schnitzler; Redaktion: Sabine Fritz (NDR).Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/ 558944898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deJulia Radonjic, Marc Meissnerplanpunkt:PRTel.: 0221 91 255 70E-Mail: post@planpunkt.deFoto über www.ardfoto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5068690