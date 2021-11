Mit diesen fliegenden Fahrzeugen könnte der Motorsport wahrhaftig abheben: Im Süden von Australien verlief das erste Testrennen der sogenannten Airspeeder erfolgreich. Team Alpha gegen Team Bravo - diese beiden Teams traten beim Testrennen über den Flinders Ranges in Südaustralien gegeneinander an. Auf einer 300 Meter langen Teststrecke flogen zwei Airspeeder MK3, wie die Fahrzeuge offiziell heißen, in 15 Metern Höhe um die Wette. Mehr zum Thema Volodrone: Schwerlastdrohne von Volocopter absolviert ersten öffentlichen Testflug Mit...

