BioNTech mit Quartalszahlen

Das Biotechnologieunternehmen BioNTech veröffentlicht sein operatives Ergebnis für das dritte Quartal 2021.



Das deutsche Unternehmen BioNTech beeindruckte am Dienstag mit seinen Unternehmenszahlen, denn laut Unternehmensbericht verkaufte die Firma bis zum 02.11.2021 über zwei Milliarden Covid-19-Impfdosen. Der hohen Umsätze im Quartalsbericht von BioNTech waren zu erwarten, da der in den USA ansässige BioNTech-Geschäftspartner Pfizer vor zwei Wochen ebenfalls hervorragende Absatzzahlen publizierte. Die Umsatzprognose wurde angehoben, statt ursprünglichen 15,9 Milliarden Euro werden nun 16 Milliarden bis 17 Milliarden Euro Umsatz erwartet.



Bis Ende des Jahres sollen sich die abgesetzten Impfdosen von insgesamt 2 Milliarden Stück auf 2,7 bis drei Milliarden Stück erhöhen. Gemäß diesen Zahlen ist BioNTech das umsatzstärkste Pharma-Unternehmen in Deutschland. BioNTechs Erlöse aus dem direkten Verkauf der Impfdosen sind vergleichsweise gering, denn das Unternehmen erhält den Hauptanteil der Umsätze aus den Ertragsanteilen und Erfolgsprämien des US-Partners Pfizer. Von den 13,4 Milliarden Euro Umsatz stammten 9,8 Milliarden aus der Allianz mit Pfizer.





Quelle: HSBC





