Defence Therapeutics Inc.: DEFENCE THERAPEUTICS BERUFT DR. RIAM SHAMMAA IN DEN VORSTAND



09.11.2021 / 17:10

CSE: DTC Börse Frankfurt: DTC USOTC: DTCFF PRESSEMITTEILUNG

DEFENCE THERAPEUTICS BERUFT DR. RIAM SHAMMAA IN DEN VORSTAND

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 9. November 2021 - Defence Therapeutics Inc. ("Defence" oder das "Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen, das an der Entwicklung der nächsten Generation von therapeutischen Verfahren zur Krebsbekämpfung sowie an Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten arbeitet, freut sich, die Ernennung von Dr. Riam Shammaa zum Vorstandsmitglied mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Dr. med. Riam Shammaa ist als Wissenschaftler ein Pionier in den Bereichen Zelltherapie und Biologika und ist Inhaber mehrerer Patente auf diesem Gebiet. Er führte die erste erfolgreiche Bandscheibenreparatur mit Hilfe von Stammzellen in Kanada durch. Dr. Shammaa gründete verschiedene Unternehmen im Bereich Biotechnologie, zu denen Pallianera Pharma und Intellistem Technologies zählen. Er hat die Entwicklung mehrerer erfolgreicher Therapeutika zur Marktreife geführt. Dr. Shammaa ist Geschäftsführer von Regen Capital mit einem Investmentportfolio in den Bereichen Biotech, Gesundheitswesen, Fintech und Agrartechnologie.

Dr. Shammaa war an der McGill University sowie im Privatsektor in der Forschung tätig, bevor er seine Facharztausbildung in Familienmedizin an der McGill University abschloss. Anschließend absolvierte er eine Zusatzausbildung in Sportmedizin an der University of Toronto. Er ist Buchautor und ein weltweit anerkannter Experte für Zelltherapie und translationale Medizin.



"Wir freuen uns, Dr. Shammaa als ein starkes und proaktives Mitglied in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen. Er wird aufgrund seiner umfassenden Fachkenntnisse in den Bereichen Zelltherapie und Biologika sicherlich eine hervorragende Ergänzung unseres Teams darstellen. Dr. Shammaa verfügt außerdem über ein großes Netzwerk in den USA und hat Erfahrung im Umgang mit verschiedenen großen Pharma- und Risikokapitalgesellschaften, was dazu beitragen wird, die Präsenz und die Entwicklung von Defence in den USA zu stärken, einschließlich potenzieller Geschäftsmöglichkeiten und Partnerschaften", sagte Sebastien Plouffe, CEO von Defence Therapeutics.



In Zusammenhang mit der Ernennung von Dr. Shammaa zum Vorstandsmitglied hat Defence ihm Aktienoptionen zum Kauf von 50.000 Stammaktien an Defence als Anreiz gemäß den Bedingungen des Aktienoptionsplans von Defence gewährt, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Behörden. Jede Aktienoption wird sofort unverfallbar und ist zum Preis von 6,50 Dollar pro Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Gewährungsdatum ausübbar.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen:

Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com



Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen



Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ,zukunftsgerichtete Aussagen' eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "möglich" und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.



Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

