Berlin (ots) -Im Ostteil Berlins soll es bald wieder einen zentralen Ort für Impfungen gegen das Coronavirus geben.Man suche im Bereich Lichtenberg oder Friedrichshain nach einem Standort, sagte der ehemalige Chef des Technischen Hilfswerks (THW), Albrecht Broemme, am Dienstag rbb 88.8. Dieser solle möglichst zentral liegen. Die neue "Impfstelle" solle mit etwa zehn bis zwölf Impfkabinen nicht mehr so groß werden, da es an Personal fehle, so Broemme. Die ehemaligen Impfzentren im Osten, Arena und Velodrom, stehen wegen anderer Nutzung nicht mehr zur Verfügung.Broemme soll die neue "Impfstelle" im Auftrag des Senats aufbauen. Er soll auch den Umzug des bestehenden Impfzentrums in Charlottenburg-Wilmersdorf vom Messegelände ins Kongresszentrum ICC managen. Am neuen Standort würden dann maximal 50 Impfkabinen zur Verfügung stehen, so der ehemalige THW-Chef. Damit wäre das Impfzentrum etwas kleiner als zuvor in der Messehalle 21. Ab Mitte Dezember solle es im ICC losgehen.