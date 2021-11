DJ XETRA-SCHLUSS/DAX kann neue Rekorde noch nicht halten

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert hat sich der deutsche Aktienmarkt aus dem Dienstag verabschiedet. Der DAX gab geringfügig um 0,1 Prozent auf 16.059 Punkte ab. Zeitweise hatten bereits kleinere Aufschläge für ein neues Allzeithoch bei 16.104 Punkten gereicht. Wegen der stark überkauften Situation nach der Rally um 1.300 Punkte war aber damit gerechnet worden, dass sich neue Höchststände noch nicht durchsetzen können. Trotzdem blieb die Stimmung freundlich: "Der fundamentale Unterbau ist gesund", sagte Marktstratege Jochen Stanzl von CMC Markets. Ein Teil des "Bullenmarkts" sei auf das billige Geld der Notenbanken zurückzuführen, ein DAX über 16.000 reflektiere aber auch den Anstieg der Unternehmensgewinne auf Rekordniveau. "Von einer Spekulationsblase kann keine Rede sein", sagte Stanzl.

Geprägt wurde die Entwicklung auch von einer Rotation. Einerseits litten viele der jüngsten Anführer des Aufschwungs unter Gewinnmitnahmen, so Infineon vor ihrem Quartalsbericht oder auch Munich Re nach ihren Geschäftszahlen. Andererseits wurden so genannte Nachzügler gekauft, allen voran Conti und - nach Zahlenausweis - Bayer. "Diese Rotation spricht trotz der überkauften Lage eher für eine Verschnaufpause auf hohem Niveau als für deutlichere Rücksetzer", meinte ein Marktteilnehmer.

Gestützt wurde die Stimmung bei Aktien auch vom wieder zunehmenden Konjukturoptimismus. Nach den Sentix-Konjunkturerwartungen am Montag zeigte nun auch die Erwartungskomponente im ZEW-Konjunkturindex deutlich nach oben. Bei der aktuellen Schwäche der Wirtschaft könnte es sich demnach lediglich um eine Delle handeln. Und in den USA sind die Erzeugerpreise wenigstens nicht noch stärker gestiegen als befürchtet, in der Kernrate ohne die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise sogar etwas langsamer.

Bayer-Zahlen kommen gut an

Bayer stiegen um 1,5 Prozent. Sowohl Gewinn als auch Umsatz des dritten Quartals lagen über den Erwartungen. "Und dazu ist der Ausblick noch zuversichtlich", sagte ein Händler. Ein anderer Marktteilnehmer lobte vor allem die Ertragsstärke im Bereich Crop Science, der von der steigenden Attraktivität der Agrarrohstoffe profitiere. "Es zeigt sich wieder einmal, dass Bayer ohne den Monsanto-Klotz am Bein ein gutes Investment wäre", so der Händler. Auf Erholungskurs lagen auch Siemens Energy mit einem Plus von 2,6 Prozent und Conti, die um 3,1 Prozent stiegen.

Die endgültigen Drittquartalszahlen von Munich Re enthielten nach Einschätzung der Citigroup wenig Überraschendes. Gestört haben sich Anleger allerdings an dem nur bestätigten Gewinnziel von rund 2,8 Milliarden Euro. Dieses ist nach Einschätzung der Analysten eher konservativ zu werten nach dem Verkauf der Admiral-Aktien, der schätzungsweise 300 Millionen Euro in die Kasse spülen sollte. Munich Re verloren 2,5 Prozent. Schwach lagen Fresenius Medical Care mit 4 Prozent Minus im Markt - auf den Kurs drückte eine Studie von JP Morgan.

Einsetzende Gewinnmitnahmen warfen Infineon nach neuen 20-Jahreshochs vom Vormittag um 2,5 Prozent zurück. "Neben den Zahlen werden vor allem Aussagen zu den Lieferkettenproblemen im Blick stehen", so ein Händler.

Schaeffler überrascht positiv

Als klar besser als erwartet wurden im Handel die Drittquartalszahlen von Schaeffler eingestuft. Der Kurs schoss 12,1 Prozent empor. Sowohl Umsätze als auch Erträge seien klar über den Schätzungen ausgefallen, heißt es im Handel. Ein gesenkter Ausblick belastete entgegen der vorbörslichen Erwartung nicht.

Nordex gaben 0,6 Prozent ab. Trotz leicht erhöhter Umsatzerwartung für das Gesamtjahr 2021 erwartet Nordex nur noch eine Marge von 1,0 nach zuvor 4,0 bis 5,5 Prozent. Nach der Gewinnwarnung von Vestas vor einigen Tagen hatten Marktteilnehmer allerdings auch schon mit einem entsprechenden Schritt von Nordex gerechnet.

Fraport erhöht den Ausblick

Bei Fraport setzt sich die Erholung des Geschäfts fort - und zwar so stark, dass der Flughafenbetreiber den Ausblick deutlich erhöht hat. Der Kurs legte daraufhin um 0,6 Prozent zu.

