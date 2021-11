HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siemens angesichts der angekündigten Aufspaltung von General Electric (GE) in drei Geschäftsbereiche auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Diese Bekanntgabe bedeute das Ende eines weiteren Konglomerats, was am Markt gut ankomme, und werfe auch allgemeine strategische Fragen auf, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Falls die Umsetzung der GE-Ankündigung nicht ausreiche für eine auch überdurchschnittliche Entwicklung der Siemens-Aktie, dürfte das Aufspaltungsthema wohl 2022 wiederkehren./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2021 / 15:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

SIEMENS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de