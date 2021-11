Verluste am US-Aktienmarkt haben dem DAX am Dienstag seinen Rekordlauf vermiest. Nachdem der deutsche Leitindex am Nachmittag im Handelsverlauf erstmals die Marke von 16.100 Punkten knacken konnte, setzten mit dem US-Börsenstart Gewinnmitnahmen ein. Aus dem Handel ging er - wie bereits zum Wochenauftakt - fast unverändert mit minus 0,04 Prozent auf 16.040,47 Zähler.Aus charttechnischer Sicht könnte der DAX trotz allem noch etwas weiter zulegen, wie Börsenexperte Andreas Büchler von Index Radar sagte. ...

