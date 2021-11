DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Rentenbörsen wegen des Feiertages "Tag der Veteranen" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.39 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.344,63 -0,18% +22,29% Stoxx50 3.751,58 -0,08% +20,70% DAX 16.040,47 -0,04% +16,92% FTSE 7.274,04 -0,36% +13,00% CAC 7.043,27 -0,06% +26,87% DJIA 36.208,83 -0,61% +18,30% S&P-500 4.675,07 -0,57% +24,47% Nasdaq-Comp. 15.866,66 -0,72% +23,11% Nasdaq-100 16.208,75 -0,78% +25,76% Nikkei-225 29.285,46 -0,75% +6,71% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,39% +87

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,74 81,93 +2,2% 1,81 +75,6% Brent/ICE 84,33 83,43 +1,1% 0,90 +66,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.828,92 1.824,13 +0,3% +4,79 -3,6% Silber (Spot) 24,23 24,45 -0,9% -0,22 -8,2% Platin (Spot) 1.058,68 1.058,77 -0,0% -0,10 -1,1% Kupfer-Future 4,37 4,40 -0,7% -0,03 +23,9%

FINANZMARKT USA

An den US-Börsen scheint eine Verschnaufpause nach den jüngsten Rekorden angesagt zu sein. Hauptthema ist weiter die global erhöhte Inflation, verbunden mit Erwartungen straffer agierender Notenbanken. Mehrere Vertreter der Fed warnten in diversen Auftritten gerade erst wieder vor der hohen Inflation und einige sind auch der Ansicht, dass die Notenbank möglicherweise die Zinsen früher erhöhen müsse als bislang geplant. Die US-Erzeugerpreise sind derweil im Oktober zwar im Jahresvergleich um 8,6 Prozent gestiegen, allerdings damit auch im Rahmen der Erwartungen geblieben. US-Notenbankchef Jerome Powell hat unterdessen bei einer Notenbankenkonferenz noch einmal auf die Bedeutung des Arbeitsmarkts für den geldpolitischen Kurs hingewiesen. Gleichwohl nannte er aber auch Preisstabilität als Mandat der Fed. GE gewinnen knapp 4 Prozent. Für Kursfantasie sorgen Pläne des Industriekonzerns, sich in drei unabhängige Einheiten aufzuspalten. Tesla (-10,5%) stehen weiter stark unter Druck, nachdem Tesla-Chef Elon Musk den Verkauf von 10 Prozent seiner Aktien signalisiert hatte. Mit einem Einbruch um über 12 Prozent reagieren Paypal auf einen enttäuschend ausgefallenen Ausblick. Roblox haussieren um 32 Prozent. Die Online-Spieleplattform übertraf die Marktprognosen. Für Zynga geht es um 9,5 Prozent aufwärts. Der Spiele-Entwickler übertraf die Voraussagen der Analysten. Zudem fiel der Ausblick besser als erwartet aus. Biontech (-7,1%) setzen die Berg- und Talfahrt fort. Das Unternehmen hat einen Milliardengewinn eingefahren. Allerdings verfehlte der Ausblick die Markterwartung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Aktienmärkte haben sich knapp behauptet. Der DAX kam mit einem geringen Minus davon. Zeitweise hatten beim DAX schon kleinere Aufschläge für ein neues Allzeithoch gereicht. Einerseits litten viele der jüngsten Gewinner unter Gewinnmitnahmen. Andererseits wurden im Zuge einer Rotation so genannte Nachzügler gekauft. "Diese Rotation spricht eher für eine Verschnaufpause auf hohem Niveau als für deutlichere Rücksetzer", so ein Marktteilnehmer. Bayer stiegen um 1,5 Prozent. Sowohl der Gewinn als auch der Umsatz lagen über den Erwartungen. Auf Erholungskurs lagen auch Siemens Energy mit einem Plus von 2,6 Prozent und Conti, die um 3,1 Prozent stiegen. Die endgültigen Drittquartalszahlen von Munich Re enthielten nach Einschätzung der Citigroup wenig Überraschendes. Gestört haben sich Anleger allerdings an dem nur bestätigten Gewinnziel. Munich Re verloren 2,5 Prozent. Schwach lagen Fresenius Medical Care mit 3,6 Prozent Minus im Markt - auf den Kurs drückte eine Studie von JP Morgan. Einsetzende Gewinnmitnahmen warfen Infineon nach neuen 20-Jahreshochs vom Vormittag um 2,4 Prozent zurück. Als klar besser als erwartet wurden im Handel die Drittquartalszahlen von Schaeffler eingestuft. Der Kurs schoss um 12 Prozent nach oben. Als sehr gut wurden auch die Geschäftszahlen von Wienerberger (+4,5%) bezeichnet. Mit einem blauen Auge überstanden Nordex ihre Gewinnwarnung, der Kurs fiel um lediglich 0,6 Prozent. Aktien von Rolls-Royce gewannen 4 Prozent aus. Der Triebwerkhersteller will künftig auch bei kleinen Atomreaktoren mitmischen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:22 Uhr Mo, 18:12 Uhr % YTD EUR/USD 1,1592 +0,1% 1,1598 1,1591 -5,1% EUR/JPY 130,84 -0,3% 130,87 131,17 +3,8% EUR/CHF 1,0564 -0,1% 1,0578 1,0584 -2,3% EUR/GBP 0,8546 +0,1% 0,8544 0,8547 -4,3% USD/JPY 112,88 -0,3% 112,84 113,17 +9,3% GBP/USD 1,3564 0% 1,3571 1,3562 -0,7% USD/CNH (Offshore) 6,3925 +0,0% 6,3919 6,3881 -1,7% Bitcoin BTC/USD 66.785,01 +0,4% 68.095,51 65.867,26 +129,9%

Star des Tages war Bitcoin, der neue Allzeithochs über 68.000 Dollar markierte. "Die Kryptowährungen gelten als Absicherung gegen die hohe Inflation", so ein Analyst. Er meinte, Bitcoin könne nun möglicherweise schnell Richtung 100.000 Dollar steigen. Allerdings gab es auch warnende Stimmen: Das sei eine "extrem riskante Strategie", da Kryptowährungen extrem schwankungsanfällig seien, sagte Marktstrategin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich die Aktienmärkte gezeigt. Leichte Eröffnungsgewinne vor dem Hintergrund der positiven Vorgaben von der Wall Street wurden zunächst rasch wieder abgegeben. Im späten Handel schafften die Indizes in Schanghai, Hongkong und Seoul allerdings wieder den Sprung in positives Terrain. Insgesamt bewegten sie sich jedoch kaum von der Stelle. Kräftiger fiel dagegen das Minus beim Nikkei-225 aus. Hier verwiesen Teilnehmer auf den starken Yen. Die starke japanische Währung belastete vor allem Exportwerte. In Sydney drückten Abgaben bei Bankenwerten. Softbank (+10,5%). Hier sorgte der geplante Aktienrückkauf für Freude. In Korea zeigten sich Bauwerte mit deutlichen Aufschlägen, nachdem auch der US-Kongress dem Infrastrukturpaket zugestimmt hatte. Dagegen fielen National Australia Bank (NAB) in Sydney um 0,8 Prozent. Die NAB übertraf mit den Ergebnissen für das Gesamtjahr die Markterwartungen. Allerdings wies das Institut gleichzeitig auf den anhaltenden Druck bei den Kreditmargen hin. Im Fahrwasser ging es für die anderen Bankenwerte ebenfalls nach unten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

DEUTSCHE BANK

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) gesteht der Deutschen Bank eine bessere Bonitätseinstufung zu. Wie die Agentur mitteilte, hat sie das Langfrist-Rating der Deutschen Bank auf A- von BBB+ und damit um eine Stufe angehoben. Der Ausblick ist stabil. S&P verweist zur Begründung auf den laufenden Konzernumbau. Das Transformationsprogramm der Deutschen Bank liefere greifbare Erfolge, so S&P.

LUFTHANSA

Moody's Investors Service hat die Bonitätseinstufung der Deutschen Lufthansa mit Ba2 bestätigt. Der Ratingausblick bleibe negativ, teilte die Agentur mit. Seit der Abstufung im Juli 2020 habe die Frankfurter Airline finanzielle Fortschritte erzielt. Der operative Gewinn im dritten Quartal sei ein wichtiger Meilenstein, den die Lufthansa erreicht habe. Es bleibe aber die Möglichkeit, dass der Staat das Unternehmen auch weiterhin unterstützen könnte.

BIONTECH

hat im dritten Quartal einen Milliardengewinn eingefahren, nach einem Verlust im Vorjahreszeitraum. Auch den Umsatz steigerte der Hersteller des mRNA-Covid-19-Impfstoffs Comirnaty dank des weltweiten Anstiegs beim Vertrieb des in der Pandemie stark nachgefragten Impfstoffs dramatisch. Die Prognose für das Gesamtjahr aktualisierte die Biontech SE in Bezug auf erwartete Umsätze mit dem Impfstoff, sie wurde in Bezug auf geplante Investitionen bekräftigt.

N26

Die Smartphone-Bank muss temporär mit einer Einschränkung durch die Regulierer zurechtkommen. Die Finanzaufsicht Bafin ordnete eine Deckelung des Neukundenwachstums an, wie die Behörde mitteilte. Die Bank müsse Maßnahmen ergreifen, "um wieder eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation herzustellen". Ein von der Bafin bestellter Sonderbeauftragter soll die Umsetzung überwachen. Die Anordnung ist seit dem 6. November in Kraft.

GE

S&P Global Ratings hat die Bonitätseinstufung von General Electric (GE) auf die Beobachtungsliste gesetzt, um sie auf eine mögliche Herabstufung zu prüfen. Hintergrund ist die Ankündigung des US-Industrieriesens, sich in drei separate Unternehmen aufzuspalten. Nach einer Abspaltung von GE Healthcare wäre GE weniger diversifiziert, führte die Ratingagentur aus.

