NEW YORK (dpa-AFX) - Abpaltungsvorhaben von General Electric (GE) haben die Aktien des US-Industriekonzerns am Dienstag auf ein Hoch seit Mai 2018 getrieben. Das zwischenzeitliche Plus von mehr als sieben Prozent schmolz allerdings zuletzt auf dreieinhalb Prozent zusammen.

Das Management plant laut einer Mitteilung, GE in den kommenden Jahren in drei börsennotierte Unternehmen aufzuteilen: GE Aviation, GE Healthcare sowie ein Konzern, der unter anderem die Geschäfte rund um Erneuerbare Energien, Energie und Digitalisierung umfasst.

Die Ankündigung, dass GE ab 2024 nur noch aus dem Kerngeschäft Luftfahrttechnik bestehen soll, komme überraschend, aber der Plan sei richtig, schrieb Analyst Robert Czerwensky von der DZ Bank. Die Geschäftsmodelle und die Kapitalanforderungen der Bereiche seien nämlich sehr unterschiedlich. Der Konglomeratsabschlag sollte in den nächsten Jahren durch die Abspaltungen abgebaut werden können, so der Experte./ajx/nas