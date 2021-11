New York (ots/PRNewswire) -Ichnos Sciences Inc., ein globales Biotechnologieunternehmen, das innovative biologische Behandlungen in der Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen entwickelt, gab heute die Ernennung von Dr. Eric J. Feldman zum Chief Medical Officer (CMO) mit sofortiger Wirkung bekannt.Dr. Feldman, der dem Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden Dr. Cyril Konto unterstellt ist, wird für alle Entwicklungsaktivitäten der Pipeline verantwortlich sein, einschließlich der klinischen Entwicklung, des klinischen Betriebs, der Zulassungswissenschaften, der Pharmakokinetik und der Translationswissenschaften, der Biometrie und der Arzneimittelsicherheit. Darüber hinaus wird er Co-Vorsitzender des F&E-Führungsteams sein und eng mit den Forschungs- und Antikörperentwicklungsabteilungen an den Ichnos-Standorten in der Schweiz zusammenarbeiten, um Forschungsziele auszuwählen und Prioritäten zu setzen.Zuvor war Dr. Feldman als Senior Vice President, Chief Medical Officer, bei GlycoMimetics tätig und leitete die Phase-III-Zulassungsstudie von Uproleselan bei akuter myeloischer Leukämie sowie andere Projekte im Frühstadium. Er war auch Chief Medical Officer bei Amphivena, wo er sich auf bispezifische Antikörpertherapien für Blutkrebserkrankungen konzentrierte, und leitete das Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Programm für myeloische Leukämie bei Seattle Genetics, Inc."Meine Karriere war der Entwicklung neuer und besserer Behandlungen für Menschen mit Krebs gewidmet, und ich bin begeistert, dass ich bei Ichnos diese Reise fortsetzen kann", sagte Dr. Feldman. "Ich glaube, dass die BEAT®-Plattform1 ein immenses Potenzial hat, und ich freue mich darauf, die Entwicklungsarbeit zu leiten, während wir daran arbeiten, Krebspatienten neue Optionen zu bieten.""Eric verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung von immunonkologischen Medikamenten in der Industrie und im akademischen Bereich, in denen er ein breites Spektrum an antikörperbasierten Therapeutika entwickelt hat, darunter neuartige bispezifische T-Zell-Engager für hämatologische Malignome und solide Tumore", sagte Dr. Cyril Konto, CEO von Ichnos Sciences. "Ich bin zuversichtlich, dass Ichnos von seinem Wissen und seiner wissenschaftlichen Führung profitieren wird, wenn wir das Onkologie-Portfolio weiter vorantreiben."Dr. Feldman schloss sein Medizinstudium am New York Medical College ab und besitzt einen B.A. der Tulane University. Seine umfangreiche akademische Laufbahn umfasst eine Position als Professor für Medizin und Direktor der Abteilung für hämatologische Malignome am Weill-Cornell/New York Presbyterian Hospital. Er hat über 150 wissenschaftliche Artikel verfasst und war früher Chefredakteur der Zeitschrift Leukemia Research.Informationen zu Ichnos Sciences Inc.Als voll integriertes, globales Biotech-Unternehmen mit dem Geist eines Start-ups verändert Ichnos die Art und Weise, wie die Welt über Innovation in der Medizin denkt, durch seine Forschung und Entwicklung von transformativen, krankheitsorientierten Behandlungen in der Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York, N.Y., treibt die Entwicklung einer klinischen Pipeline neuartiger, erstklassiger Kandidaten zur Behandlung komplexer Krankheiten und zur ganzheitlichen Behandlung von Patienten zügig voran. Mit seiner patentierten BEAT®-Technologieplattform und bahnbrechenden Teams an zwei Standorten in der Schweiz hat sich Ichnos Sciences zum Ziel gesetzt, bahnbrechende, heilende Therapien zu entwickeln, die Leben verlängern und verbessern und ein neues Kapitel im Gesundheitswesen aufschlagen.KontaktGrace MaguireIchnos SciencesCorporate.Communications@ichnossciences.com1 Bispezifischer Einsatz von Antikörpern auf Basis des T-Zell-RezeptorsLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1680210/Ichnos_Logo.jpgOriginal-Content von: Ichnos Sciences Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159881/5068783