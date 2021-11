Vorstand und Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29) haben beschlossen, sich im Rahmen einer Barkapitalerhöhung des Berliner FinTechs und Robo-Advisory-Unternehmens growney GmbH über eine Einlage von 3,0 Mio. EUR mit insgesamt 17,75 % am Stammkapital zu beteiligen. Es wurden zugleich Optionsvereinbarungen mit dem heutigen Mehrheitsgesellschafter und Gründer Gerald Klein sowie allen weiteren Gesellschaftern vereinbart, den Anteil an der growney GmbH in mehreren Schritten auf bis zu 100 % erhöhen zu können. Der Vollzug der Barkapitalerhöhung unterliegt entsprechenden Bedingungen, unter ...

