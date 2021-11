DJ Volkswagen will neues E-Autowerk in Wolfsburg bauen

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen plant in Wolfsburg den Bau einer Autofabrik für das neue Elektroautomodell Trinity. "Entstehen soll die neue Fabrik auf der grünen Wiese außerhalb des Werkzauns. In Frage kommen dafür verschiedene Standorte im nahen Umland von Wolfsburg", sagte Ralf Brandstätter, CEO der Marke Volkswagen, laut Mitteilung. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Das neue vollelektrische Modell soll ab 2026 in einer Produktionszeit von zehn Stunden vom Band laufen.

Der Aufsichtsrat müsse dem Plan in den kommenden Wochen noch zustimmen. Management und Betriebsrat seien sich jedoch einig, dass der Vorschlag nach Zwickau und Emden nun dem Standort Wolfsburg eine langfristige Perspektive verschaffen könne. Die aktuelle Diskussion über ein weiteres Fahrzeug auf Basis des Elektrobaukastens MEB vor 2026 für Wolfsburg sei von dieser Diskussion unabhängig zu betrachten. Nach dem Bau des neuen Werks soll das Stammwerk, in dem weiter Verbrenner gefertigt werden, nach dessen Vorbild modernisiert werden.

"Wolfsburg ist das Symbol für die globale Kraft von Volkswagen. Aber: Der Wettbewerbsdruck steigt - nicht zuletzt vor der eigenen Haustür", so Brandstätter. Der Rivale Tesla baut rund 200 Kilometer entfernt in Grünheide bei Berlin derzeit eine neue Fabrik, noch dieses Jahr sollen die ersten E-Autos dort aus den Werkstoren fahren.

Zufrieden mit den Plänen für eine neue Fabrik zeigt sich auch die VW-Arbeitnehmerseite: "Mit dem Bau eines zweiten Werkes in Wolfsburg sichern wir hier die Beschäftigung", so Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo laut Mitteilung. "Außerdem sorgen wir für klare Zukunftsperspektiven und auch langfristig für eine Jahresproduktion im hohen sechsstelligen Bereich."

Cavallo betonte, dass zu den Forderungen für Wolfsburg weiterhin auch ein zusätzliches Elektro-Modell gehöre, das deutlich vor Trinity anlaufe. "Dafür setzen wir uns in der laufenden Planungsrunde ein." Bei VW-Mitarbeitern in Wolfsburg gibt es derzeit Sorgen, weil das Werk wegen des Mangels an Halbleitern nicht ausgelastet ist.

