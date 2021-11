DGAP-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Planegg/München, 9. November 2021 - Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) gab heute bekannt, dass Dr. Roland Wandeler sich entschlossen hat, mit Wirkung zum 31. Dezember 2021 als Chief Operating Officer (COO) und Vorstandsmitglied von MorphoSys zurückzutreten, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Nach dem Ausscheiden von Dr. Wandeler wird die Marketing- und Vertriebsorganisation unter der Leitung von Joe Horvat, General Manager in den USA, direkt an den Vorstandsvorsitzenden, Dr. Jean-Paul Kress, berichten.

Dr. Wandeler kam im Mai 2020 zu MorphoSys und ist seitdem für die weltweiten Vermarktungsaktivitäten verantwortlich, wobei der Schwerpunkt auf der Stärkung des US-Geschäfts und der Markteinführung der Krebs-Immuntherapie Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) von MorphoSys lag, die im Juli 2020 eine beschleunigte Zulassung durch die FDA erhielt.

"Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich Roland für seine Beiträge im Executive Committee, der Markteinführung von Monjuvi und dem Aufbau unserer Vermarktungsaktivitäten danken", sagte Dr. Marc Cluzel, Aufsichtsratsvorsitzender von MorphoSys. "MorphoSys ist bestens aufgestellt, um seinen Wachstumskurs fortzusetzen und Menschen mit Krebs neuartige Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen."

Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys: "Rolands strategische Denkweise, seine Führungsqualitäten in der Vermarktung und seine Managementerfahrung haben entscheidend dazu beigetragen, unsere Organisation voranzubringen und ein voll integriertes biopharmazeutisches Unternehmen aufzubauen. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft."

"Es war mir eine große Ehre mit dem außergewöhnlichen Team von MorphoSys zusammenzuarbeiten", sagte Roland Wandeler. "Ich freue mich die Gelegenheit gehabt zu haben, die Markteinführung von Monjuvi zu begleiten und ein Team aufzubauen, das das volle Potenzial dieses Medikaments ausschöpfen kann. Ich bin stolz auf unsere Leistung, die dazu beiträgt, dass mehr Patienten von unseren Medikamenten profitieren, und möchte allen Kolleginnen und Kollegen für ihren unermüdlichen Einsatz danken."



Über MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.

Tremfya(R) ist eine eingetragene Handelsmarke von Janssen Biotech, Inc.

Über Monjuvi(R) (Tafasitamab)

Tafasitamab ist ein humanisierter Fc-modifizierter zytolytischer monoklonaler Antikörper gegen CD19. Im Jahr 2010 lizenzierte MorphoSys die exklusiven weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Tafasitamab von Xencor, Inc. Tafasitamab enthält eine von XmAb(R) entwickelte Fc-Domäne, die die Lyse von B-Zellen durch Apoptose und Immuneffektor-Mechanismen wie die Antikörper-abhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC) und die Antikörper-abhängige zelluläre Phagozytose (ADCP) vermittelt.

In den USA ist Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid für die Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL (nicht anderweitig spezifiziert), einschließlich DLBCL, der aus einem niedriggradigen Lymphom hervorgegangen ist, und die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASCT) in Frage kommen, von der U.S. Food and Drug Administration zugelassen. Diese Indikation wird im Rahmen einer beschleunigten Zulassung auf der Grundlage der Gesamtansprechrate zugelassen. Die weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in einer oder mehreren bestätigenden Studien abhängig gemacht werden.

In Europa erhielt Minjuvi(R) (Tafasitamab) eine bedingte Zulassung in Kombination mit Lenalidomid, gefolgt von einer Minjuvi-Monotherapie, für die Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASCT) in Frage kommen.

Tafasitamab wird in mehreren laufenden Kombinationsstudien als therapeutische Option bei bösartigen B-Zell-Tumoren klinisch untersucht.

Minjuvi(R) und Monjuvi(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys AG. Tafasitamab wird von Incyte und MorphoSys gemeinsam unter dem Markennamen Monjuvi(R) in den USA und von Incyte unter dem Markennamen Minjuvi(R) in der EU vermarktet.

XmAb(R) ist eine eingetragene Marke von Xencor, Inc.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die MorphoSys-Unternehmensgruppe. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Leistung oder die Erfolge von MorphoSys oder die Ergebnisse der Branche erheblich von den historischen oder zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage, der Liquidität, der Leistung oder den Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Selbst wenn die Ergebnisse, Leistungen, die Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der MorphoSys tätig ist, mit den zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen sollten, können sie keine Vorhersage über die Ergebnisse oder Entwicklungen zukünftiger Zeiträume sein. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen können, gehören die Tatsache, dass die Erwartungen von MorphoSys unzutreffend sein könnten, die inhärenten Unsicherheiten im Zusammenhang mit Entwicklungen im Wettbewerb, klinischen Studien und Produktentwicklungen sowie behördlichen Zulassungsanforderungen, die Abhängigkeit von Kooperationen mit Dritten, die Abschätzung des kommerziellen Potenzials der Entwicklungsprogramme von MorphoSys und andere Risiken, die in den Risikofaktoren im Jahresbericht von MorphoSys auf Formblatt 20-F und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. In Anbetracht dieser Unwägbarkeiten wird dem Leser empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an geänderte Erwartungen oder an veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, es sei denn, dies ist gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben.



Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte:

Medienkontakte:

Thomas Biegi

Vice President

Tel.: +49 (0)89 / 89927 26079

thomas.biegi@morphosys.com Investorenkontakte:

Dr. Julia Neugebauer

Senior Director

Tel: +49 (0)89 / 899 27 179

julia.neugebauer@morphosys.com

Jeanette Bressi

Director, US Communications

Tel: +1 617-404-7816

jeanette.bressi@morphosys.com





Myles Clouston

Senior Director

Tel: +1 857-772-0240

myles.clouston@morphosys.com

