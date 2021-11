Erfolgreicher 3D-Druck (Binder Jetting) von Edelmetallen wie Gold und Silber eröffnet revolutionäre neue Gestaltungsmöglichkeiten für die Luxusartikelbranche in Großserien

Die ExOne Company (Nasdaq: XONE), der globale Marktführer für industrielle 3D-Drucker mit Sand und Metallen unter Anwendung der Binder-Jetting-Technologie, gab heute bekannt, dass das Start-up-Unternehmen Neoshapes SA aus Genf in der Schweiz den neuen InnoventPro 3L für den 3D-Druck von Luxusartikeln in unterschiedlichen Gold-, Platin- und Silberlegierungen erworben hat.

Neoshapes, which was founded by experienced executives in the luxury goods industry, has purchased the first of several InnoventPro systems to 3D print gold after successfully passing a proof-of-concept stage in printing gold and other precious metals. (Photo: Business Wire)