Hongkong (ots/PRNewswire) -SMIT Holdings Limited ("SMIT", HKEX Aktiencode: 02239), der weltweit führende Anbieter von CAM-Geräten (Conditional Access Module), gibt bekannt, dass seine CAM-Plattform erfolgreich die CI Plus 2.0 CAM-Zertifizierung bestanden hat.Basierend auf seinem selbst entwickelten SoC implementiert SMIT die fortschrittliche sichere CAS-Technologie und die neueste CI Plus-Technologie im USB-Formfaktor als eine neue Generation von CAM für Pay-TV-Betreiber. Der USB-Formfaktor ist die wichtigste Änderung von CI Plus 2.0. Dank dieser bekannten Universalschnittstelle sind die Kunden mit der einfachen Installation vertraut. Da es in der Regel auf dem TV-Gerät installiert ist, ist eine Anpassung der TV-Hardware für den CI-Slot in einigen Regionen nicht mehr erforderlich. CI Plus 2.0 kann ein schnell integrierbares, sicheres und kosteneffizientes Produkt sein, das den Kunden ohne STB wertvolle Dienste des Betreibers bietet. Die CI Plus 2.0 CAM sieht nicht mehr wie eine PCMCIA-Karte aus und ermöglicht eine flexiblere Anpassung des Gehäuses an die OEM-Anforderungen des Betreibers.Das CAM-Produkt hat seine eigenen Vorteile für den Pay-TV-Markt im Vergleich zu einer STB, wie z. B. eine stärkere Integration mit dem Fernseher, weniger Kabel, weniger Fernbedienungen, ein winziges Aussehen für die Logistik, Energieeinsparung usw. Darüber hinaus ist es durch die Integration der HbbTV-Technologie möglich, hybride Dienste und eine STB-ähnliche Benutzeroberfläche und -erfahrung anzubieten."Wir sind sehr stolz darauf, das erste CI Plus 2.0 CAM in den Regalen der Anwender zu haben. Zusammen mit dem vernetzten Smart-TV beginnt damit eine neue Ära für CAM-Produkte", kommentiert Brenda Bai, S&M VP von SMIT. "Wir sind bereit, dieses kompakte, fortschrittliche, sichere und funktionsreiche Produkt ab sofort auf den Markt zu bringen."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1681539/image_1.jpgPressekontakt:Kathy Xu+86-0755-61363366yyxu@smit.com.cnOriginal-Content von: SMIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120091/5068859