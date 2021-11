KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Corona-Politik Österreich:

"Dass das politische System in Österreich kaputt sein könnte kam dem jungen Ex-Kanzler nicht in den Sinn. Aber genau darin liegt die Wurzel der miserablen Pandemie-Bilanz: Österreich zählt mit einem Inzidenzwert von weit über 600 zu den Schlusslichtern in Europa, desgleichen mit der Impfquote von 65 Prozent der Bevölkerung. Ursache ist die österreichische Art des Föderalismus, den keine andere Partei seit 1945 so negativ geprägt hat wie die ÖVP. Die Landesfürsten wollten sich vom Bund nicht reinreden lassen. Die Folge ist ein Chaos an Regeln und Vorschriften, die mehr Verwirrung als Nutzen stifteten. Jetzt musste die Regierung unter dem neuen Kanzler Alexander Schallenberg die Notbremse ziehen und einen Konsens zwischen Bund und Ländern erzwingen: Nach fast zwei Jahren Pandemie bekommt Österreich ein einheitliches Regelwerk. Nebeneffekt: Der angeblich farblose Schallenberg hat sich erstmals deutlich von seinem "Schattenkanzler" Kurz distanziert."/yyzz/DP/he