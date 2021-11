Es sollte das erste Mal in der Geschichte werden, dass Frauen und People of color den Mond betreten - jetzt muss die zugehörige Mission allerdings verschoben werden. Nach mehr als 50 Jahren sollten im Zuge von "Artemis" erneut Menschen auf dem Mond landen. In einer Pressemitteilung verkündet die US-Raumfahrtbehörde nun die Entscheidung, die mit Astronaut:innen besetzte Mission zunächst ein Jahr später anzusetzen. Mehr zum Thema Orbital-Bier Space Craft: US-Brauerei verwendet Hopfen aus dem Weltraum Nasa: Marsrover schickt nach ...

