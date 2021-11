DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VW - Volkswagen plant eine komplett neue Fabrik in der Region Wolfsburg. Für das neue Elektro-Modell "Trinity", das 2026 auf den Markt kommen soll, werde eine neue Produktion außerhalb des Stammwerks aufgebaut, kündige VW-Markenchef Ralf Brandstätter an. "Die nötigen Umbaumaßnahmen könnten wir in der vorhandenen Struktur bei laufendem Betrieb nur mit kostenintensiven Maßnahmen realisieren. Deshalb halten wir eine neue Fabrik im Umland für die beste, weil wirtschaftlichste Lösung", so der VW-Manager. Die Investitionsentscheidung, der der Aufsichtsrat noch zustimmen muss, sei keine Absage an das Stammwerk in Wolfsburg, versicherte Brandstätter. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

OPEL - Der Chef des Autobauers Opel, Uwe Hochgeschurtz, möchte das einstige Kultauto des Unternehmens, den Manta, als elektrische Version wieder aufleben lassen. "Wir arbeiten jetzt daran, den Manta bis Mitte der Dekade in Serie zu bringen - mit einem mutigen, zukunftsorientierten Design", sagte der Automanager. Im Netz hatte das Unternehmen zuvor einen Film über den E-Manta veröffentlicht. "Wir wollten mit der Öffentlichkeit über neue Designkonzepte diskutieren. Die Reaktionen auf den E-Manta waren überwältigend positiv", so der Opel-Chef. (Kölner Stadt-Anzeiger)

ZULIEFERER - Während die Autokonzerne Milliardengewinne verbuchen, gehen gerade kleinere Zulieferer mit Umsätzen unter 200 Millionen Euro in die Knie. Experten sehen die Autobauer in der Pflicht. In den vergangenen Monaten hat es bereits eine Reihe von Pleiten in der Branche gegeben - von der A-Kaiser GmbH und der Heinze Gruppe über die Bolta Werke und die PWK Automotive bis hin zur Räuchle GmbH sowie mehreren Gesellschaften der Boryszew Automotive Plastics Group. Diese Liste ist keineswegs vollständig. Sie wird vielmehr von Woche zu Woche länger, beobachten Szenekenner. (Handelsblatt)

DECATHLON - Die französische Sportfirma Decathlon hat eine Expansionsoffensive in Deutschland angekündigt. Bis 2026 will Decathlon seinen Umsatz in Deutschland auf 2,5 Milliarden Euro mehr als verdoppeln, 60 Prozent davon sollen dann über einen neuen Online-Shop erwirtschaftet werden. Aus aktuell 84 deutschen Märkten sollen binnen fünf Jahren 110 werden. Und Decathlon will nicht mehr nur Händler sein: Die etwa 80 Eigenmarken sollen zwar ihre Namen behalten, künftig jedoch gekoppelt mit "Decathlon" als übergreifendem Label. (Süddeutsche Zeitung)

TEAMVIEWER - Der MDax-Konzern hat mit Managementfehlern die Aktionäre vergrätzt. Eine Sponsoring-Partnerschaft mit Manchester United war der Anfang eines Kursabsturzes, wie es ihn in einem Börsenindex wie dem MDax nur selten zu beobachten gibt. Teamviewer, das mit dem ManU-Deal das Wachstum beschleunigen wollte, musste die Prognose senken. Und das gleich zweimal. Im Ergebnis hat die Aktie binnen eines Jahres 60 Prozent verloren, seit Jahresbeginn sogar 68 Prozent. Gemessen am Ausgabepreis ist ein Verlust von 46 Prozent zu verzeichnen. Das alles in einer Phase, in der die Weltbörsen ein Allzeithoch nach dem anderen feierten. (Handelsblatt)

BIONTECH - Die Biontech-Aktie verlor in drei Monaten gut 40 Prozent. Während die Covid-Fallzahlen steigen, beunruhigen Aktionäre starke Studienergebnisse potenzieller Medikamente. Corona dürfte sich bald auch mit Medikamenten behandeln lassen: Eine großartige Nachricht für die Menschheit, aber offenbar aber eine Schockmeldung für Impf-Aktionäre. Die Kurse der führenden Impfstoffhersteller brachen infolge guter Studienergebnisse für die Covid-Tabletten von Pfizer kompromisslos ein. Biontech verlor 20 Prozent binnen eines Tages, Moderna in derselben Größenordnung. (Wirtschaftswoche)

November 10, 2021

