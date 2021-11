DJ Gericht in Oklahoma hebt Urteil gegen J&J von 465 Mio USD auf

Von Jennifer Calfas

NEW YORK (Dow Jones)--Der Oberste Gerichtshof von Oklahoma hat ein 465-Millionen-Dollar-Urteil gegen Johnson & Johnson (J&J) aufgehoben, in dem dem Konzern vorgeworfen wurde, die Opioid-Epidemie durch irreführendes Marketing von Schmerzmitteln angeheizt zu haben. Dies ist bereits die zweite Gerichtsentscheidung in diesem Monat, die Arzneimittelhersteller in Opioid-Klagen begünstigt.

Im Jahr 2019 hatte Bezirksrichter Thad Balkman einer Klage stattgegeben, dass Johnson & Johnson durch die Vermarktung verschreibungspflichtiger Schmerztabletten ein "öffentliches Ärgernis" geschaffen habe.

In seiner Entscheidung beanstandete der Oberste Gerichtshof von Oklahoma nun die Anwendung des Gesetzes über ein "öffentliches Ärgernis" durch die untere Instanz. Dieses Gesetz sei nicht dazu gedacht, eine große öffentliche Krise wie die Opioid-Epidemie zu bekämpfen.

