The ExOne Company (Nasdaq: XONE), weltweiter Marktführer für industrielle Sand- und Metall-3D-Drucker, der mit der Binder-Jet-Technologie arbeitet, stellte heute X1 Powder Grip vor. Dabei handelt es sich um ein ergonomisch vorteilhaftes 2-Liter-Pulverbehältnis, das einen Teil des innovativen Pulvermanagementsystems für den brandneuen Metall-3D-Drucker InnoventPro darstellt.

ExOne will unveil the X1 Powder Grip to simplify the management of ultra-fine MIM powders in the all-new InnoventPro metal 3D printer. The X1 Powder Grip is part of a comprehensive new powder management system for the InnoventPro that eliminates scooping, dumping, powder clouds, and cleanup in the binder jetting of metals. (Photo: Business Wire)