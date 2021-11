MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz wird trotz der schweren Schäden durch die Flutkatastrophe in Europa etwas zuversichtlicher für die Gewinnentwicklung 2021. Der operative Gewinn dürfte im Gesamtjahr das obere Ende der Spanne von 11 bis 13 Milliarden Euro erreichen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in München mit. Bisher hatte Vorstandschef Oliver Bäte lediglich ein Ergebnis in der oberen Hälfte der Spanne in Aussicht gestellt.

Im dritten Quartal steigerte die Allianz ihren operativen Gewinn im Vergleich zum pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum um elf Prozent auf gut 3,2 Milliarden Euro. Das war mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Hochwasserkatastrophe in Europa schlug mit rund 400 Millionen Euro negativ zu Buche. Allerdings konnte die Fondssparte mit den Gesellschaften Pimco und Allianz Global Investors ihr Ergebnis deutlich steigern. Unter dem Strich verdiente der Konzern 2,1 Milliarden Euro und damit zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor./stw/mis