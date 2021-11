FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter bei knapp 1,16 US-Dollar gelegen. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1580 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1577 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte rückt die Preisentwicklung in den USA in den Mittelpunkt. Das Statistikamt veröffentlicht Inflationszahlen für Oktober. Analysten erwarten, dass die ohnehin hohe Teuerung weiter zulegt. Die US-Zentralbank Fed gibt sich bisher gelassen und verweist auf den aus ihrer Sicht temporären Charakter des Preisauftriebs. Sie argumentiert mit coronabedingten Sondereffekten. Kritiker wenden ein, dass diese Sichtweise um so stärker ins Wanken gerät, je länger die Hochinflationsphase dauert./bgf/stk