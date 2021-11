DGAP-News: home24 SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

home24 SE: home24 weiter auf Wachstumskurs: Umsatz steigt in den ersten neun Monaten 2021 um 40 % - Jahresprognose bekräftigt



10.11.2021 / 07:45

home24 weiter auf Wachstumskurs: Umsatz steigt in den ersten neun Monaten 2021 um 40 % - Jahresprognose bekräftigt In den ersten neun Monaten 2021 erhöhte sich der Umsatz währungsbereinigt um 40 % auf 464 Millionen Euro, womit das Wachstum von 38 %, das im Vorjahreszeitraum verzeichnet wurde, nochmals übertroffen wurde.

In Q3 2021 belief sich der Umsatz auf 139 Millionen Euro, was währungsbereinigt einer Steigerung von 17 % im Vergleich zu Q3 2020 entspricht. Gegenüber Q3 2019 liegt der währungsbereinigte Zuwachs bei 63 %.

Das bereinigte EBITDA lag nach den ersten neun Monaten 2021 bei 2 Millionen Euro, die bereinigte EBITDA-Marge bei 0,4 % und damit exakt im avisierten Korridor.

In Q3 2021 wurde bewusst in erhöhte Lagerbestände investiert, um in den Folgequartalen eine hohe Produktverfügbarkeit bei kurzen und zuverlässigen Lieferzeiten zu gewährleisten.

Finanzieller Ausblick für 2021 bestätigt und präzisiert: Umsatz soll währungsbereinigt um 28 % bis 32 % wachsen (Prognose zu Jahresbeginn: 20 % bis 40 %), bei einer bereinigten EBITDA-Marge in der Spanne von 0 % bis +2 % (unverändert).

home24 ist weiterhin auf einem guten Weg, zum Q4 2023 die Umsatzmarke von 1 Milliarde Euro auf Jahresbasis zu erreichen. Berlin, 10. November 2021 - Die home24 SE ("home24", das "Unternehmen") bleibt in den ersten neun Monaten 2021 auf einem anhaltenden Wachstumskurs und konnte seinen Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 40 % steigern. Auf die letzten zwölf Monate betrachtet beliefen sich die Umsatzerlöse auf 616 Millionen Euro. Das Unternehmen sieht sich somit in seiner strategischen Ausrichtung bestätigt, auch weiterhin in eine Stärkung der Marktposition zu investieren. In den ersten neun Monaten 2021 summierten sich die Umsatzerlöse von home24 auf 464 Millionen Euro, was im Jahresvergleich einem Wachstum von 37 % entspricht. Währungsbereinigt stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum sogar um 40 %. Damit hat home24 das enorme Wachstum der ersten neun Monate des Jahres 2020, das bei 38 % (währungsbereinigt) lag, nochmals übertroffen. In Europa stieg der Umsatz bis Ende September 2021 auf 380 Millionen Euro (Vorjahr: 265 Millionen Euro), was einem Wachstum von 43 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In Brasilien wuchs der Umsatz im selben Zeitraum währungsbereinigt um 28 % auf 84 Millionen Euro (Vorjahr: 74 Millionen Euro). Nachdem die Pandemie-Beschränkungen gelockert wurden, konnte das Unternehmen in Q3 2021 seinen Umsatz im Vergleich zu Q3 2020 währungsbereinigt nochmals um 17 % auf 139 Millionen Euro steigern, ohne Fremdwährungseffekte lag das Wachstum bei 18 %. Damit wurde der aufgrund der COVID-19-Lage hohe Vorjahreswert nochmals deutlich übertroffen. Die aktuelle Geschäftsentwicklung von Q3 2021 verdeutlicht, dass sich die Online-Kundennachfrage auf dem hohen Vorjahresniveau stabilisiert und der Online-Handel gegenüber der stationären Möbelbranche in Zukunft weiter Marktanteile hinzugewinnen wird. Um das enorme Marktpotenzial zu erschließen, das sich durch die steigende Online-Nachfrage im Home & Living-Bereich bietet, schafft home24 die Grundlagen für zukünftiges Wachstum: Neben dem beschleunigten Ausbau des Sortiments und der eigenen Lieferlogistik investierte home24 vor allem in erhöhte Lagerbestände. In Zeiten angespannter globaler Lieferketten stellt das Unternehmen so sicher, einen Großteil seines Sortiments vorrätig zu haben und seinen Kundinnen und Kunden neben dem eigentlichen Produkt auch kurze Lieferzeiten zu garantieren. Diese Warenverfügbarkeit wird in den folgenden Monaten zu einem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal im Markt werden: Sie steigert die Kundenzufriedenheit und sichert zugleich bereits Umsatzbeiträge für Q1 2022 ab. In Q3 2021 lag die bereinigte EBITDA-Marge durch saisonal verstärkte Marketinginvestitionen zu Beginn der Möbelsaison bei -2 %, auf die gesamten ersten neun Monate 2021 betrachtet bei 0,4 %, was 2 Millionen Euro entspricht. Damit liegt sie exakt im zu Jahresbeginn avisierten Zielkorridor von 0 % bis +2 %. Die liquiden Mittel betrugen zum Ende von Q3 2021 rund 130 Millionen Euro, sodass dem Unternehmen weiterhin umfangreiche Mittel für gezielte Investitionen in das weitere Wachstum zur Verfügung stehen. Basierend auf den bisher erzielten Ergebnissen bekräftigt home24 seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 und präzisiert seine starke Umsatzerwartung. Das Unternehmen rechnet nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum in einer Größenordnung von 28 % bis 32 % (Jahresbeginn: 20 % bis 40 %). Darüber hinaus geht das Unternehmen unverändert davon aus, im Gesamtjahr 2021 eine bereinigte EBITDA-Marge in der Spanne von 0 % bis +2 % zu erreichen. "Unsere starke Entwicklung der ersten neun Monate 2021 zeigt, dass wir in der Lage sind, auch in dem aktuell herausfordernden Marktumfeld auf Wachstumskurs zu bleiben und dabei starke operative und finanzielle Ergebnisse zu liefern. Unser zweistelliges Wachstum im Vergleich zum Rekord-Vorjahresquartal zeigt, dass unsere Wachstumstreiber intakt sind", sagt Marc Appelhoff, Vorstandsvorsitzender von home24. "Zudem bauen wir unsere strategische Stärken weiter aus: So stellen wir mittlerweile bereits 20 % der Speditionsware in Deutschland mit eigenen Lieferteams zu und steigern damit die Kundenzufriedenheit erheblich. In den kommenden Quartalen werden wir diesen Bereich noch ausweiten. Wir sehen uns weiterhin auf einem sehr guten Weg, bis Ende 2023 die Umsatzmilliarde auf annualisierter Basis zu erreichen." DIE WICHTIGSTEN KENNZAHLEN DER GRUPPE IM ÜBERBLICK Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren Einheit 9M 2021 9M 2020 Verände-rung Q3 2021 Q3 2020 Verände-rung Bruttoauftragswert in EUR Mio. 651,7 520,7 25% 177,5 175,0 1% Wachstum des Bruttoauftragswerts unter konstanter Währung in % 28% 41% -13pp 0% 45% -45pp Anzahl Bestellungen in Tsd. 2.490 2.252 11% 689 787 -12% Durchschnittlicher Bestellwert in EUR 262 231 13% 257 222 16% Anzahl aktiver Kunden (zum 30. September) in Tsd. 2.357 1.953 21% 2.357 1.953 21% Mitarbeiter (zum 30. September) Anzahl 1.977 1.687 17% 1.977 1.687 17% Finanzielle Leistungsindikatoren Einheit 9M 2021 9M 2020 Verände-rung Q3 2021 Q3 2020 Verände-rung Umsatzerlöse in EUR Mio. 463,7 339,5 37% 138,6 117,8 18% Umsatzwachstum unter konstanter Währung in % 40% 38% 2pp 17% 54% -37pp Bruttoergebnismarge in % 44% 46% -2pp 42% 47% -5pp Ergebnisbeitragsmarge in % 27% 29% -2pp 25% 29% -4pp Bereinigte EBITDA-Marge in % 0% 3% -3pp -2% 4% -6pp Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit in EUR Mio. -74,1 24,0 >-100% -25,5 12,1 >-100% davon Veränderung des Nettoumlaufvermögens in EUR Mio. -73,2 17,4 >-100% -23,7 8,9 >-100% Cashflow aus der Investitionstätigkeit in EUR Mio. -12,9 -7,3 77% -6,9 -2,5 >100% Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in EUR Mio. 112,8 -13,4 >-100% -3,3 -8,7 -63% Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (zum 30. September) in EUR Mio. 130,1 48,4 >100% 130,1 48,4 >100% ---ENDE---

Über home24 home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte ab einem Bestellwert von 30 Euro - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A14KEB5). Die Aktie von "Mobly" wird am brasilianischen Novo Mercado von B3 gehandelt (ISIN BRMBLYACNOR5). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com. Mitteilende Person beim Emittenten: Anne Golombeck

ir@home24.de Rechtlicher Hinweis: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder home24 noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrunde liegenden Annahmen. home24 übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

