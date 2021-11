Aktien: Chinas Automarkt schwächelt - Tesla vor Einbruch?

Anzeige / Werbung

Chinas Wirtschaftswachstum verliert an Dynamik. Das zeigt sich auch bei den Autoabsätzen, die im Vorjahresvergleich einbrechen. Auch dem Elektroautobauer Tesla setzt das negative Marktumfeld nun zu.

Nachdem der globale Halbleiter-Mangel die weltweite Autoproduktion ausbremst, wird nun auch der Verbraucher zurückhaltender, weil das Angebot eingeschränkt ist. Abzulesen ist das an den jüngsten Zahlen des chinesischen Automarktes - und den entsprechenden Verkaufszahlen von Tesla.

Wie der chinesische Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) mitteilte, wurden im Oktober im Reich der Mitte 1,74 Millionen Fahrzeuge abgesetzt. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat entspricht das einem Rückgang von deutlichen 14 Prozent.

Diese negative Entwicklung geht auch am US-Autobauer Tesla nicht spurlos vorbei: Der Autokonzern von Elon Musk, jüngst erstmals mehr als eine Milliarde Dollar an der Börse wert, setzte im Oktober 54.391 in China produzierte Modelle ab. Im September waren es noch 56.000 gewesen. Tesla produziert in China in Shanghai die beiden Reihen Model 3 und Model Y für den dortigen Markt, den größten Automarkt der Welt.

Tesla-Aktie bricht ein - erst der Anfang?

Die Aktie von Tesla fiel gestern um 12 Prozent und war damit der schwächste Titel im Nasdaq 100. Das jüngste Gap und die Unterstützung bei 1.115 Dollar wurden dabei durchbrochen. Auch der MACD (Momentum) beginnt, zu fallen und signalisiert eine Schwächephase. Die nächste Unterstützung liegt bei 900 Dollar.

