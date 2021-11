Der Oberste Gerichtshof von Oklahoma hat ein 465-Mio.-$-Urteil gegen JOHNSON & JOHNSON aufgehoben, in dem dem Konzern vorgeworfen wurde, die Opioid-Epidemie durch irreführendes Marketing von Schmerzmitteln angeheizt zu haben. Im Jahr 2019 hatte ein Gericht einer Klage stattgegeben, dass JOHNSON & JOHNSON durch die Vermarktung verschreibungspflichtiger Schmerztabletten ein öffentliches Ärgernis geschaffen habe. In seiner Entscheidung beanstandete der Oberste Gerichtshof von Oklahoma nun die Anwendung des Gesetzes über ein öffentliches Ärgernis durch die untere Instanz. Dieses Gesetz sei nicht dazu gedacht, eine große öffentliche Krise wie die Opioid-Epidemie zu bekämpfen....



