An einem erneut von der Berichtssaison geprägten Tag behalten die Anleger beim DAX die Marke von 16.000 Punkten vorerst im Fokus. Um nur DAX-Mitglieder zu nennen, gilt es zur Wochenmitte die Zahlen der Allianz, Eon, Infineon, Siemens Energy, Adidas und Continental zu verarbeiten. Dazu kommt noch eine Reihe an Daten aus der zweiten und dritten Reihe. Außerdem stehen am Nachmittag mit Spannung erwartete Inflationszahlen aus den USA auf der Agenda.Nach der jüngsten Rekordfahrt haben die Anleger am ...

