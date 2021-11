Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) und die About You (WKN: A3CNK4): Konkurrenten oder Co-Akteure in einem größeren E-Commerce-Markt? Natürlich müssen wir die Beziehung dieser beiden spannenden Wachstumsaktien nicht direkt definieren. Zwangsläufig ist eine gewisse Vergleichbarkeit jedoch gegeben. Aber nehmen wir heute das Zahlenwerk von About You erneut zum Anlass, um auch einen Vergleich zur Zalando-Aktie zu ziehen. Grundsätzlich können wir sagen: Das Wachstum ist stärker und dynamischer. Aber auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...