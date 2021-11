DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages "Tag der Veteranen" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Allianz hat das erhöhte Katastrophenaufkommen im dritten Quartal gut weggesteckt. Europas größter Versicherer steigerte den operativen Gewinn stärker als erwartet und bestätigte den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr.

Die Allianz geht im laufenden Jahr weiterhin davon aus, beim operativen Gewinn das obere Ende der Prognosespanne zu erreichen. Der Mittelpunkt der Bandbreite liegt bei 12 Milliarden Euro, mit möglichen Abweichungen um 1 Milliarde Euro nach oben oder unten. Im Vorjahr hatte die Allianz einen Gewinn von 11,9 Milliarden Euro erzielt. Der Analystenkonsens liegt aktuell bei 12,6 Milliarden Euro.

Keine weiteren Details gab es in der Pressemitteilung zu den Klagen und den Untersuchungen in den USA.

Die Zahlen zum dritten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS)

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj 3Q21 ggVj 3Q20 Operatives Ergebnis Konzern 3.236 +11% 3.083 +6% 2.907 Operatives Ergebnis Schaden-Unfall 1.287 -2% 1.298 -1% 1.315 Operatives Ergebnis Leben/Kranken 1.252 +12% 1.189 +6% 1.119 Operatives Ergebnis Asset Management 882 +30% 784 +16% 677 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.111 +2% 2.053 -0,5% 2.063 Ergebnis je Aktie 5,09 +2% -- -- 5,01 Combined Ratio Schaden-Unfall 94,7 -- 94,5 -- 94,5

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal 2021 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 Umsatz 5.786 +4% 21 5.561 Betriebsergebnis 646 -12% 21 735 Erg vor Steuern 617 -12% 21 698 Ergebnis nach Steuern 458 -14% 21 535 Ergebnis je Aktie unverwässert 2,36 -9% 21 2,58

- Angaben für Konzern auf Basis fortgeführter Geschäftsbereiche

INFINEON (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum vierten Quartal 2020/21 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q20/21 ggVj Zahl 4Q19/20 Gesamtumsatz 2.939 +18% 19 2.490 Segmentergebnis 558 +47% 19 379 Ergebnis nach Steuern/Dritten 332 +205% 19 109 Ergebnis je Aktie 0,25 +213% 19 0,08 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,33 +65% 19 0,20 Umsatz Automotive 1.234 +17% 19 1.052 Umsatz Industrial Power Control 412 +18% 19 349 Umsatz Power & Sensor Systems 924 +22% 19 759 Umsatz Connected Secure Systems 365 +12% 19 326 Ergebnis Automotive 190 +206% 19 62 Ergebnis Industrial Power Control 81 +17% 19 69 Ergebnis Power & Sensor Systems 237 +13% 19 209 Ergebnis Connected Secure Systems 48 +23% 19 39

JENOPTIK (7:35)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal 2021 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 Auftragseingang 238 +34% 9 177 Umsatz 221 +25% 9 176 EBITDA 41 +41% 9 29 EBIT 28 +62% 8 17 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 14 Ergebnis je Aktie 0,35 +46% 7 0,24

MORPHOSYS (22:04)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal und 2021 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL* 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 EBIT -102 -- 3 -62 Konzernüberschuss k.A. -- -- -65 Ergebnis je Aktie unverwässert -2,77 -- 3 -2,00 * Morphosys hat am 2. November bereits Umsatzzahlen veröffentlicht.

Weitere Termine:

07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 9 Monate

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Synlab AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1H

07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H

07:35 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 9 Monate

07:40 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:45 DE/Home24 SE, Ergebnis 3Q

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/Marks & Spencer plc, Ergebnis 1H

08:00 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate

08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 3Q

09:15 DE/Veganz Group AG, Erstnotiz im Wachstumssegment Scale der Ffm

Wertpapierbörse

10:00 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ao HV

14:00 DE/Teamviewer AG, Kapitalmarkttag

17:40 DE/Patrizia AG, Ergebnis 9 Monate

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise Oktober (endgültig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,5% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+4,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+4,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,6% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+4,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj - US 14:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+5,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,0% gg Vj 14:30 Realeinkommen Oktober 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 265.000 zuvor: 269.000 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.013,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.668,25 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 16.183,75 -0,2% Nikkei-225 29.106,78 -0,6% Schanghai-Composite 3.481,57 -0,7% +/- Ticks Bund -Future 171,22 -13 Vortag: Schluss +/- DAX 16.040,47 -0,0% DAX-Future 16.027,00 +0,0% XDAX 16.035,71 +0,0% MDAX 36.098,25 -0,1% TecDAX 3.906,65 -0,5% EuroStoxx50 4.344,63 -0,2% Stoxx50 3.751,58 -0,1% Dow-Jones 36.319,98 -0,3% S&P-500-Index 4.685,25 -0,3% Nasdaq-Comp. 15.886,54 -0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,35 +83

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: An den europäischen Aktienmärkten setzt sich zur Wochenmitte voraussichtlich der Konsolidierungsbedarf durch. Nach der Abnahme der Aufwärtsdynamik dürften nun die schwachen Vorlagen aus Asien in Verbindung mit der überkauften Lage in Europa im DAX für einen Test der 16.000er Marke von oben sorgen. Marktteilnehmer rechnen allerdings tendenziell eher mit einer Verschnaufpause auf hohem Niveau als mit einem deutlicheren Rückschlag. Auf die Stimmung drücken einerseits hohe Inflationsdaten aus China und andererseits die wieder deutlich steigenden Energiepreise. Impulse in Europa dürfte vor allem die Berichtssaison liefern.

Rückblick: Knapp behauptet - Einerseits litten viele der jüngsten Gewinner unter Gewinnmitnahmen, andererseits wurden im Zuge einer Rotation so genannte Nachzügler gekauft. Diese Rotation spreche eher für eine Verschnaufpause auf hohem Niveau als für deutlichere Rücksetzer, kommentierte ein Marktteilnehmer. Als sehr gut wurden die Geschäftszahlen von Wienerberger (+4,5%) bezeichnet. Rolls-Royce gewannen 4 Prozent. Der Triebwerkhersteller will künftig auch bei kleinen Atomreaktoren mitmischen.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Zeitweise hatten kleinere Aufschläge für ein neues Allzeithoch des DAX gereicht. Bayer stiegen um 1,5 Prozent, nachdem Gewinn und Umsatz im Berichtsquartal über den Erwartungen ausgefallen waren. "Und dazu ist der Ausblick noch zuversichtlich", sagte ein Händler. Auf Erholungskurs lagen auch Siemens Energy (+2,6%) vor den Quartalszahlen am Mittwoch. Bei den endgültigen Drittquartalszahlen von Munich Re (-2,5%) störten sich einige Anleger am nur bestätigten Gewinnziel. Schwach lagen FMC (-4%); auf den Kurs drückte ein deutlich gesenktes Kursziel von JPM. Einsetzende Gewinnmitnahmen warfen Infineon nach neuen 20-Jahreshochs vom Vormittag um 2,5 Prozent zurück. Als klar besser als erwartet wurden die Quartalszahlen von Schaeffler eingestuft (+12,1%). Nordex gaben trotz einer Gewinnwarnung "nur" 0,6 Prozent ab. Nach der Gewinnwarnung von Vestas hatten Marktteilnehmer mit einem entsprechenden Schritt schon gerechnet. Fraport (+0,6%) profitierten nur leicht von einem erhöhten Ausblick.

XETRA-NACHBÖRSE

Lufthansa wurden bei Lang & Schwarz 0,7 Prozent höher gestellt, nachdem die Fluglinie am Abend die Platzierung einer Anleihe über 1,5 Milliarden Euro mitgeteilt hatte. Mehr tat sich bei DFV Deutsche Familienversicherung mit einem Plus von rund 5 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, nun als Rückversicherer tätig zu werden und im Gesamtjahr mit einem deutlich geringeren Vorsteuerverlust zu rechnen. Minimal höher lagen Lloyd Fonds nach der abendlichen Nachricht, im Rahmen einer Kapitalerhöhung 17,75 Prozent an dem Berliner Fintech Growney zu übernehmen. Morphosys zeigten zunächst keine merkliche Kursreaktion auf die Nachricht am späten Abend, dass der Chief Operating Officer (COO) das Unternehmen zum Ende des Jahres verlassen wird.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Nachdem der S&P-500-Index zuvor acht Handelstage in Folge nur gestiegen war, sprachen Marktteilnehmer von einer überfälligen Pause. Zudem hatte die US-Notenbank in ihrem Stabilitätsbericht von in den meisten Anlageklassen hohen Bewertungen gesprochen. Thema war weiter die Inflation, nachdem diverse US-Notenbanker vor hoher Inflation warnten und einige der Ansicht sind, dass die Fed möglicherweise die Zinsen früher erhöhen muss als bislang geplant. General Electric gewannen 2,6 Prozent. Für Kursfantasie sorgten Pläne, sich in drei unabhängige Einheiten aufzuspalten. Tesla (-12%) standen weiter stark unter Druck, nachdem Tesla-Chef Elon Musk den Verkauf von 10 Prozent seiner Tesla-Aktien signalisiert hatte. Mit einem Einbruch um über 10 Prozent reagierten Paypal auf einen enttäuschend ausgefallenen Ausblick auf das wichtige Weihnachtsquartal. Biontech (-6,7%) fielen nach der kräftigen Erholung vom Montag wieder scharf zurück. Das Unternehmen hatte zwar einen Milliardengewinn vermeldet und auch den Umsatz dramatisch gesteigert, allerdings verfehlte der Ausblick des Herstellers des Covid-19-Impfstoffs Comirnaty die Markterwartung. Enttäuschend verlief die Börsenrückkehr von Hertz nach überstandenem Insolvenzverfahren. Durch die Ausgabe von 44,5 Millionen Aktien zum Stückpreis von 29 Dollar flossen dem Autovermieter 1,3 Milliarden Dollar zu. Die Aktie ging mit 26,17 Dollar aus dem Tag.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,41 -2,4 0,44 29,8 5 Jahre 1,08 -3,9 1,12 71,9 7 Jahre 1,32 -5,2 1,37 67,1 10 Jahre 1,44 -5,0 1,49 52,2 30 Jahre 1,82 -6,7 1,89 17,2

Am Rentenmarkt war von Sorgen über steigende Zinsen trotz des massiven, aber im Rahmen der Erwartung ausgefallenen Anstiegs der US-Erzeugerpreise wenig zu sehen. Die Marktzinsen fielen wieder kräftig, wenngleich am kürzeren Ende, wo sich Zinsänderungserwartungen am stärksten zeigen, etwas weniger stark. Teilnehmer verwiesen auf die zuletzt eher taubenhafte Aussagen der Fed und der Bank of England nach deren jeweiligen Zinstreffen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di., 18:13 Uhr % YTD EUR/USD 1,1577 -0,1% 1,1593 1,1590 -5,2% EUR/JPY 130,71 -0,1% 130,89 130,84 +3,7% EUR/CHF 1,0567 +0,1% 1,0979 1,0565 -2,2% EUR/GBP 0,8544 -0,1% 0,8550 0,8551 -4,3% USD/JPY 112,90 -0,0% 112,90 112,90 +9,3% GBP/USD 1,3557 -0,0% 1,3559 1,3553 -0,8% USD/CNH 6,3925 +0,0% 6,3901 6,3925 -1,7% Bitcoin BTC/USD 66.275,76 -1,6% 67.329,01 66.512,01 +128,1%

Während sich bei Euro und Dollar wenig tat, erreichte der Bitcoin ein neues Rekordhoch von 68.542 Dollar. Im Handel machte man dafür auch Inflationsängste verantwortlich, weil bei manchen Marktakteuren das Vertrauen in den Willen der Notenbanken sinke, die Inflation einzudämmen. Analysten erklärten den Anstieg aber auch mit dem Börsenstart des ersten an den Bitcoin gekoppelten börsengehandelten Indexfonds an der Wall Street Mitte Oktober.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,42 84,15 +0,3% 0,27 +77,1% Brent/ICE 85,25 84,78 +0,6% 0,47 +68,4%

Die Ölpreise zogen kräftig an um bis zu 3 Prozent. Marktteilnehmer berichteten von einer anziehenden Nachfrage nach Kerosin und auch zunehmenden Zweifeln, dass die USA ihre strategischen Ölreserven angreifen werden, nachdem US-Präsident in diese Richtung weisende Aussagen gemacht hatte, um den Anstieg der Energiepreise zu bremsen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.825,49 1.831,91 -0,4% -6,43 -3,8% Silber (Spot) 24,34 24,38 -0,2% -0,04 -7,8% Platin (Spot) 1.055,97 1.062,55 -0,6% -6,58 -1,4% Kupfer-Future 4,38 4,37 +0,1% +0,00 +24,2%

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen hat einen neuen Höchstwert erreicht: Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, stieg der Wert auf nunmehr 232,1 (Vorwoche: 146,6).

- Pfizer und sein deutscher Partner Biontech haben bei der US-Gesundheitsbehörde beantragt, die Zulassung ihrer Covid-19-Auffrischungsimpfung auf alle in den USA lebenden Personen im Alter von mindestens 18 Jahren auszudehnen.

- Angesichts steigender Corona-Zahlen erhöht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Druck beim Impfen. Menschen über 65 gelten ab Mitte Dezember nur noch als geimpft, wenn sie eine Booster-Impfung nachweisen können.

FLÜCHTLINGSKRISE BELARUS/RUSSLAND/EU

- Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat Russland beschuldigt, hinter dem Flüchtlingsstreit zwischen der EU und Belarus zu stecken. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko sei der Ausführende des jüngsten Angriffs, aber der Auftraggeber sei Moskau.

- Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko im Flüchtlingsstreit mit einer Ausweitung und Verschärfung der EU-Sanktionen gedroht. Die Europäische Union sei "nicht erpressbar", erklärte Maas.

FRANKREICH - ENERGIEPOLITIK

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den geplanten Aufschwung der Atomkraft in seinem Land erneut bekräftigt. "Wir werden das erste Mal seit Jahrzehnten wieder Atomreaktoren bauen", sagte er. Auf diese Weise könne Frankreich seine CO2-Reduktionsziele erreichen und zugleich die Unabhängigkeit der Energieversorgung stärken. Im gleichen Zug sollten erneuerbare Energien ausgebaut werden.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche überaschend um 2,5 Millionen Barrel gesunken, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,6 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 1,3 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,6 Millionen Barrel.

TSCHECHIEN -INNENPOLITIK

Einen Monat nach der Parlamentswahl hat Präsident Milos Zeman den Konservativen Petr Fiala offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt. Bei der Wahl am 9. Oktober war Fialas Mitte-Rechts-Bündnis Spolu stärkste Kraft vor der populistischen ANO-Partei des bisherigen Regierungschefs Andrej Babis geworden.

GELDPOLITIK EZB

Der Inflationsausblick für den Euroraum spricht nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel gegen eine Zinsanhebung 2022. Bei einer EZB-Konferenz sagte Schnabel außerdem, dass das Tempo der Anleihekäufe durch die EZB nach dem voraussichtlichen Ende des Pandemiekaufprogramms PEPP im nächsten Jahr ebenfalls vom Inflationsausblick abhängen werde. Schnabel bekräftigte die Absicht der EZB, erst alle Anleihekäufe zu beenden und dann die Zinsen zu erhöhen.

ERZEUGERPREISE CHINA

Die Erzeugerpreise sind im Oktober mit der höchsten Rate seit 25 Jahren gestiegen. Wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte, legte der Erzeugerpreisindex um 13,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu nach einem Plus von 10,7 Prozent im September. Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 12,5 Prozent gerechnet.

EON

hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres von kühleren Wetterbedingungen, den Wegfall von Pandemie-Effekten und der Einbeziehung der slowakischen VSEH profitiert, die Eon im August 2020 erworben hat. Der Ausblick auf 2021 wurde bestätigt.

Die Zahlen für die ersten neun Monate (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET 9MON 9M21 ggVj 9M20 Umsatz 48.087 +11% 43.314 EBITDA bereinigt 6.277 +26% 4.966 EBIT bereinigt 3.928 +46% 2.688 Konzernüberschuss bereinigt 2.189 +101% 1.089 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,84 +100% 0,42

SIEMENS ENERGY

