Überraschungen hat es keine gegeben: Infineon hat mit den endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) die bereits auf dem Kapitalmarkttag Anfang Oktober kommunizierten Zahlen bestätigt. Vorstand Reinhard Ploss sieht den Konzern gut gerüstet, um auch im neuen Fiskaljahr den Wachstumskurs fortzusetzen."Infineon hat das Geschäftsjahr mit einem hervorragenden vierten Quartal abgeschlossen. Wir sind so schlagkräftig wie nie, haben erstmals in einem Geschäftsjahr elf Milliarden ...

