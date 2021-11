BERLIN (dpa-AFX) - Der Möbelversandhändler Home24 hat im dritten Quartal seinen Umsatz gesteigert, wegen erhöhter saisonaler Marketingausgaben allerdings einen operativen Verlust erlitten. Im abgeschlossenen Quartal stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahr um 17 Prozent auf 138,6 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Allerdings stiegen die Ausgaben für Werbung, sodass der Konzern eine negative Marge gemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von minus 2 Prozent auswies. Rein rechnerisch entspricht dies einem operativen Verlust von rund 2,7 Millionen Euro. Den Jahresausblick bestätigte der Konzern./ngu/stk