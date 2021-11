DJ Infineon übertrifft zum Schlussquartal die Erwartungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon Technologies hat im vierten Geschäftsquartal (per Ende September) bei deutlichem Wachstum erheblich mehr verdient als im dritten Jahresviertel und die Erwartungen deutlich übertroffen. Das sogenannte Segmentergebnis stieg gegenüber dem Frühjahr um 24 Prozent auf 616 Millionen Euro, wie der Chiphersteller aus der Nähe von München mitteilte. Analysten im Schnitt mit 558 Millionen Euro gerechnet.

Der Umsatz stieg im Quartalsvergleich um 10 Prozent auf 3 Milliarden Euro. Entsprechend verbesserte sich die Segmentergebnis-Marge um 230 Basispunkte auf 20,5 Prozent. Netto und nach Anteilen Dritter standen 464 Millionen Euro zu Buche - nach 109 Millionen im Jahr zuvor.

Vorstandschef Reinhard Ploss sprach von einem hervorragenden vierten Quartal und sagte: "Wir sind so schlagkräftig wie nie." Er erwarte auch für 2022 ein starkes Jahr.

Seine Jahresziele hat der Chiphersteller erfüllt, wie auch schon Anfang Oktober auf dem Kapitalmarkttag verkündet. Die Aktionäre sollen wie im Vorkrisenjahr 2019 eine Dividende von 27 Cent pro Aktie bekommen.

Infineon peilt für 2021/22 einen Umsatz von 12,7 Milliarden Euro - plus minus 500 Millionen Euro - sowie eine Marge von 21 Prozent in der Mitte der Spanne über alle Geschäftssegmente hinweg an. Im ersten Quartal wird der Umsatz bei rund 3 Milliarden Euro gesehen und die Segmentergebnismarge bei etwa 21 Prozent.

Die Investitionen sollen auf 2,4 Milliarden Euro steigen - nach 1,6 Milliarden im abgelaufenen Jahr.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2021 01:54 ET (06:54 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.