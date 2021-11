HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel nach Quartalszahlen von 104 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Fulvio Cazzol reduzierte seine Ergebnisprognosen für den Konsumgüterkonzern der Jahre 2021 bis 2023. Der Aktie mangele es immer noch an Kurstreibern, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2021 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

